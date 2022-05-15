🔔15 Mayıs İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın neden yükseliyor, düşüyor? Gram ve çeyrek altın yükselir mi, düşer mi?

Altın almak ya da satmak isteyenler gelecek günlerde piyasaları nelerin beklediğini büyük bir merakla sıkı takibe aldı. Bu yönden de piyasa uzmanları tarafından yapılan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak bilinen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli ikazlar geldi.
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber'e konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Altını iki türlü değerlendirmek lazım. Bir ons fiyatı yani uluslararası piyasalardaki değeri bir de gram değeri. Ons altında ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ve ABD Merkez Bankası FED'in para politikasına ilişkin kararları çok etkili oluyor.
"FED 3 KEZ DAHA FAİZ ARTIRIMI YAPACAK"
Yaklaşık 3-4 aydır baskı altında kalıyor. Yani 2 bin dolar seviyesinin altına sarktıktan sonra tekrar toparlanması biraz daha zor olduğunu gözlemliyoruz.
Burada önemli olan faktör 1.800 dolar seviyesinin altına sarkacak mı? Çünkü FED yılsonuna kadar 3 kez daha faiz artırımı yapacak muhtemelen beklentiler o yönde.