



• Aynı hane içinde yalnızca bir kişi tarafından başvuru yapılması (Anne ya da babaya resmi olarak bağlı olan kişilerin yaptıkları başvurular kabul edilmez.)

TOKİ Orta Gelir Grubu Başvuru Şartları Nelerdir?

TOKİ'nin orta gelirli aileler için sunmuş olduğu TOKİ başvuru şartları şunlardır:

• Başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması

• İkamet adresi aynı olan kişilerden yalnızca birinin başvuru yapması

• Başvuru sahiplerinin, eşlerinin ve bakımı ile yükümlü oldukları çocuklarının üzerlerine bağımsız bir konutlarının olmaması

• Başvuru yapmış kişilerin, eşlerinin ve resmi olarak çocuklarının daha önce TOKİ üzerinden daire almamış olması

TOKİ Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

TOKİ ev başvurusu formunun doldurulması, TOKİ tarafından başvuru yapacak olan kişilerin kişisel bilgilerinin, çocuklarına ait bilgilerini ve barınma bilgileri ile çalışma durumu hakkında bilgiler talep edilir. TOKİ başvuru formunda yer alan bilgiler, şöyle sıralanmıştır:

• Adı

• Soy adı

• Baba adı

• Doğum yeri

• Doğum tarihi

• T.C. Kimlik numarası

• Nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe