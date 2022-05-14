Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2022 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2022 08:05
    ABONE OL

    Gürcistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Gürcistan vatandaşlığı nasıl alınır?

    Gürcistan vatandaşlığı nasıl alınır? Gürcistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Soruları oldukça merak ediliyor. Gürcistan’dan vatandaşlık alabilmek için başvuru yapılması, yalnızca ülke sınırları içinde şahsi olarak kabul edilir. Gürcistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, Gürcistan Adalet Sarayı’na gerekli olan evrakları ile beraber başvuru yaparak vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

    takvim.com.tr
    Gürcistan vatandaşlığı nasıl alınır? Gürcistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

    👉Gürcistan vatandaşı olabilmek için birkaç farklı yol mevcuttur:

    • Evlilik Yoluyla Gürcistan Vatandaşı Olma Hakkı
    • Doğum Yoluyla Gürcistan Vatandaşı Olma
    • Çalışma Yoluyla Vatandaşlık

    Gürcistan vatandaşlığı almak isteyen kişilerin bu yöntemler dışında vatandaşlık alabilmeleri devlet tarafından uygun görülmemiştir.

    👉Gürcistan Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Gürcistan'dan vatandaşlık alabilmek için başvuru yapılması, yalnızca ülke sınırları içinde şahsi olarak kabul edilir. Gürcistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, Gürcistan Adalet Sarayı'na gerekli olan evrakları ile beraber başvuru yaparak vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

    👉Gürcistan Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

    Gürcistan vatandaşı olma koşulları, devlet tarafından şöyle sıralanmıştır:

    • Eğitim almak veya çalışmak amaçları ile Gürcistan'a gelen kişilerin yasal yollar ile ülkede yaşıyor olmaları gereklidir.
    • Devlet tarafından talep edilen evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gereklidir.
    • Vatandaş olmak isteyen kişilerin sicillerinin temiz olması ve ülkeye giriş yaptıktan sonra herhangi bir suça karışmamış olmaları gereklidir.
    • Başvuru yapılırken, devlet tarafından talep edilen Gürcistan vatandaşlığı ücretlerinin yatırılmış olması gereklidir.
    • Gürcistan kökenli iki kefil gereklidir. Bu kefiller, vatandaş olmak isteyen kişilerin belgelerine imza atmalı ve başvuru esnasında da kişilerin yanında bulunmalılardır.

    👉Gürcistan Vatandaşı Olmak İçin Hangi Evraklar Talep Edilir?

    Gürcistan vatandaşlığı başvurusu yapacak olan kişilerin Gürcistan devletine teslim etmeleri gereken evraklar, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

    • Pasaport ve pasaport fotokopisi (Teslim edilecek olan pasaport fotokopisinin Gürcü diline çevrilmiş ve Gürcü noterleri tarafından onaylanmış olması gereklidir.)
    • İkametgah belgesi (Gürcistan'da nerede ikamet edildiğinin evrakları talep edilir.)
    • Doğum kayıt örneği
    • Gürcistan vatandaşlığı başvuru formu

        👉Gürcistan Vatandaşlığı Kaç Paradır?

        Gürcistan vatandaşı olmanın ücreti, devlet tarafından vatandaşlık başvurusu yapan kişilerin başvurudan sonra ne kadar süre içinde sonuç almak istediklerine göre değişiklik gösterir. Kişiler, ne kadar kısa sürede sonuç almak ve vatandaş olmak istiyorlarsa, ödemeleri gereken ücret artar. Belirlenmiş güncel Gürcistan vatandaşlığı ücretleri şöyle sıralanmıştır:

        • 80 gün içinde cevap almak için 250 Lari (1.167 TL)
        • 60 gün içinde cevap almak için 350 Lari (1.634 TL)
        • 30 gün içinde cevap almak için 500 Lari (2.334 TL)

        👉Gürcistan Vatandaşlığı Avantajları Nelerdir?

        Gürcistan vatandaşlarına verilen avantajlardan en büyüğü, Gürcistan vatandaşlığı almış ülkelerin dünyanın birçok ülkesine vizesiz olarak girilmesidir. Gürcistan vatandaşlığına sahip olan kişiler için bu ülkeler güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

        • Tüm Avrupa Ülkeleri
        • Arnavutluk
        • Andorra
        • Antigua ve Barbuda
        • Arjantin
        • Ermenistan
        • Avustralya
        • Azerbaycan
        • Bahamalar
        • Bahreyn
        • Barbados
        • Belarus
        • Belize
        • Bosna-Hersek
        • Botsvana
        • Brezilya
        • Brunei
        • Kanada
        • Kolombiya
        • Kosta Rika
        • Dominika
        • Ekvador
        • El Salvador
        • Honduras
        • İzlanda
        • İran
        • İsrail
        • Japonya
        • Kazakistan
        • Kuveyt
        • Kırgızistan
        • Lübnan
        • Lihtenştayn
        • Malezya
        • Mauritius
        • Meksika
        • Moldova
        • Monako
        • Karadağ
        • Yeni Zelanda
        • Norveç
        • Umman
        • Panama
        • Katar
        • Rusya
        • Saint Vincent ve Grenadinler
        • San Marino
        • Suudi Arabistan
        • Sırbistan
        • Seyşeller
        • Singapur
        • Güney Afrika
        • Güney Kore
        • İsviçre
        • Tacikistan
        • Tayland
        • Türkiye
        • Türkmenistan
        • Birleşik Arap Emirlikleri
        • Ukrayna
        • Birleşik Krallık İngiliz Denizaşırı Toprakları vatandaşları
        • ABD
        • Uruguay
        • Özbekistan
        • Vatikan
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
        Haberler Haberler Gürcistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Gürcistan vatandaşlığı nasıl alınır?
            SON DAKİKA