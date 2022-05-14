👉ABD Vatandaşlığı Şartları Nelerdir?

ABD vatandaşı olabilmek için gerekli olan koşullar, ABD hükümeti tarafından şöyle sıralanmıştır:

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• 5 yıl boyunca ABD'de yaşamış olmak

• Dil yeterliliğini kanıtlamak (En az B1 seviyesinde İngilizce konuşulabilmesi gereklidir.)

• Eğer evlilik yolu ile ABD vatandaşlığı alınacaksa, evlenilecek olan kişilerin doğumlarının ABD'de gerçekleşmesi ya da en az 5 yıldır ülke vatandaşı olmaları gereklidir.

• Askerlik yolu ile ABD vatandaşlığı almak isteyen kişilerin en az 1 yıl boyunca aktif olarak orduda görev yapmaları gereklidir.

• Temel düzeyde Amerikan tarihi ve devleti hakkında vatandaşlık bilgisine sahip olmak

• İyi bir ahlaka sahip olma ve Amerika'da yaşandığı sürece ahlaki olarak etik olmayan bir durum içinde bulunmama

• Amerikan Anayasasındaki ideallere ve prensiplere bağlı olma

• ABD'ye bağlılık yemini etme