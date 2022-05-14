Kadın sığınma evlerinde kalabilmek için belirlenmiş olan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Başvuru yapmış olan kişinin eşinden psikolojik ya da fiziksel olarak şiddet görüyor olması

Kadın sığınma evinde kalabilmek için kadınların farklı bir koşulu yerine getirmelerine gerek yoktur. Eşinden şiddet gören ve talepte bulunan her kadın, sığınma evlerine girebilir.

Kadın Sığınma Evinde Para Veriliyor Mu?

Sığınma evlerinde kalan kadınlar, devlet tarafından maddi bir destek görmezler. Ancak sığınma evinde kalan kadınlara çalışma imkanları sunulur. Bu çalışma imkanları sayesinde de kadınlar para kazanabilirler.