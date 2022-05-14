🔔14 Mayıs İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın neden yükseliyor, düşüyor? Gram ve çeyrek altın yükselir mi, düşer mi?

"YUKARI YÖNLÜ ATAKLAR GÖREBİLİRİZ"

Ancak şu anda 1.850 dolar seviyesinin aşağısına çok da sarkmak istemiyor ons altın ve muhtemelen de tekrar 1.900 dolar seviyesinin üzerinde yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Dünyada çok düşük olmayan bir altın fiyatı karşımızda olabilir.

Ama içeriye baktığımız zaman tekrar dolar kuru 15.30 lira seviyesinin üzerinde 850 dolar seviyesinin altına sarkmayan ons altın da var haliyle gram altın 935 lira şu anda.