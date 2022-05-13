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    Uzman ve Başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman 2022 Sınav Takvimi BELLİ OLDU!

    Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı hakkında bilgiler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından verildi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Sınav takvimi!

    takvim.com.tr
    Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihi açıklandı!

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında yaptığı açıklamada "Uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Sınav takvimi!

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek."

    Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız.

        2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak."

        Uzman öğretmen nedir?

        Uzman öğretmen sıfatı kazanabilmek için öğretmenlerin 10 yıllık meslek hayatını doldurmuş olmaları gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler de bu sıfatı elde edebilecek.
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        Haberler Haberler Uzman ve Başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman 2022 Sınav Takvimi BELLİ OLDU!
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