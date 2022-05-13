Uzman ve Başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman 2022 Sınav Takvimi BELLİ OLDU!

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında yaptığı açıklamada "Uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Sınav takvimi!