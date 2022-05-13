Solucan gübresi nasıl yapılır? Solucan gübresinin yapılışı nasıldır? Solucanlar kaç ayda ürer?

👉Solucan gübresinin yapılışı, şu adımların izlenmesi ile gerçekleşir:
- Solucanların içinde tutulacağı kova düzeneğinin yapılması gereklidir. Bu düzenek, iki kova ile yapılır. İçte kalacak olan kovanın çevresine yaklaşık 20 tane delik açılır ve diğer kovanın içine oturtulur.
- İçine solucanların koymadan önce, kovaların içinde tabakalar oluşturulması gereklidir. Kovanın dibine herhangi bir şey konmadan önce her bir kova için yaklaşık olarak 4 katman oluşturulacak şekilde bu işleme devam edilir.
- Kovaların içine toprak ile beraber solucanların koyulmasından sonra solucanların beslenmesi gereklidir. Solucanları beslemek için evsel atıklar kullanılabilir. Özellikle yumuşak meyve, sebze ve yumurta kabukları solucanların hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır.
- Hazırlanmış olan tabakaların nemli kalması sağlanır.
- Kovanın dibine evsel atıklar konur ve üzerine toprak ile beraber solucanlar eklenir.
Bu işlemden sonra yaklaşık 2 hafta içinde solucanlar büyümeye başlar ve ardından da solucan gübresi üretmeye başlarlar.
👉Solucan Gübresi Nedir?
Solucanlardan elde edilen gübre, özellikle tarım alanında kullanılan en güçlü gübrelerden biridir. Solucanların belirli koşullarda bakılmasından elde edilir. Solucanların belirli olan bu koşullarda bakılması sayesinde ürettikleri vücut sıvıları sayesinde tarımda daha fazla verim elde etmek amacı ile kullanılan gübre türlerinden biridir.
👉Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?
Solucan gübresinin yararları, tarım için şöyle sıralanabilir:
- Solucan gübresi kullanılan toprakta birçok hastalık ile daha hızlı ve kolay bir şekilde mücadele edilebilir.
- Solucan gübresi, tarımda kullanılan kimyasal gübrelere kıyasla ürünlerin verimini ve kalitesini arttırır.
- Tarım alanındaki toprağa zarar vermez.
- Tarım esnasında ürünlerin verimini arttırdığı gibi toprağın verimini de geçici olarak değil kalıcı olarak arttırır.
- Özellikle zorlu iklim koşullarında yetiştirilmekte olan bitkilerin hava şartlarından daha az zarar görmesini sağlar.
- Toprakta var olması gereken doğal mikroorganizmaların artmasını sağlar.
👉Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?
Solucan gübresinin kullanımında izlenmesi gereken adımlar, Ziraat Mühendisleri tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Bitkiler henüz fide döneminde iken toprağa bir avuç kadar karıştırılması fidelerin daha verimli olmasını ve tahribatının en alt seviyede olmasını sağlayacaktır.
- Fideler toprağa dikilmeden önce, toprağın doğrudan üzerine serpilmesi ile beraber tarım esnasında yabancı otların çıkmasını engelleyerek bitkilerin daha kolay büyümesini sağlayacaktır.
- 1 dekar arazilere dikilmiş olan bitkiler için, bitliler dikildikten sonra 50 ila 60 kg arasında serpilmesi yeterlidir. Su ile karıştırılması ya da farklı ve zahmetli adımlar ile yapılmasına gerek yoktur.