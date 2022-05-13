ÖSYM giriş ile DGS başvuru YAP 2022! osym.gov.tr: DGS başvuru ücreti ne kadar 2022? DGS ücreti hangi bankaya yatırılacak?

2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2022 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi bugün başlıyor. 2022 DGS 3 Temmuz 2022'de yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise Ağustos gibi açıklanması bekleniyor. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar oldu? DGS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler!
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar bu tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınav 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.