ÖSYM giriş ile DGS başvuru YAP 2022! osym.gov.tr: DGS başvuru ücreti ne kadar 2022? DGS ücreti hangi bankaya yatırılacak?

2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2022 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi bugün başlıyor. 2022 DGS 3 Temmuz 2022'de yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise Ağustos gibi açıklanması bekleniyor. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar oldu? DGS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler!