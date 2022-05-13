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    • Haberler
    • 13.05.2022 09:41
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    • 13.05.2022 09:41
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    ÖSYM giriş ile DGS başvuru YAP 2022! osym.gov.tr: DGS başvuru ücreti ne kadar 2022? DGS ücreti hangi bankaya yatırılacak?

    DSG başvuruları için beklenen gün geldi çattı. 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar oldu? Sorusu başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla yanıt buldu. DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 13 Mayıs tarihinde başlayıp 23 Mayıs tarihinde sona erecek olan DGS başvurusunda adayların başvuru ücreti yatırması gerekecek. Adayların sınava girmesi için zorunlu olarak yatırması gereken ücret ÖSYM son dakika açıklamasıyla duyuruldu. İşte başvuru kılavuzunda başvuru ücretine ilişkin verilen detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖSYM giriş ile DGS başvuru YAP 2022!

    2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2022 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi bugün başlıyor. 2022 DGS 3 Temmuz 2022'de yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise Ağustos gibi açıklanması bekleniyor. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar oldu? DGS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler!

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.

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    DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar bu tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınav 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.



        Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

        2022 DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. DGS sınav tarihi ise 3 Temmuz...
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