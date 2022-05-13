MEBBİS BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 13 Mayıs MEB 2022 BİLSEM sonuçları e-okul.meb.gov.tr adresinde

e-okul.meb.gov.tr: MEBBİS BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı'nın ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika açıklama gelip gelmediği akşam saatlerinde merak konusu oldu. 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçlarının nereden ve ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar hız kazandı. 13 Mayıs MEB 2022 BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir?
MEBBİS BİLSEM sınav sonuçları sorgulama!
BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenekli öğrencilere yönelik kapsamlı eğitim ve destek programları yürüten bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) erişimi artırmak için bu yıl BİLSEM sayısının 350'ye yükseltilmesini hedefliyordu. 2022 yılının ilk dört ayında 130 yeni merkezi hizmete alan MEB, 81 ildeki BİLSEM sayısını 355'e yükseltti.
Millî Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer şunları söyledi: "Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM'lerin altyapı ve imkânlarını sürekli iyileştiriyoruz. BİLSEM'lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla, daha önce 81 ilde 184 olan BİLSEM sayısını 2021 yılı sonunda 225'e çıkardık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350'ye ulaştırmaktı. Yıl başından bugüne kadar 130 yeni BİLSEM açtık. Böylelikle 2022 yılsonu hedefini aşarak BİLSEM sayısını 355'e çıkardık."