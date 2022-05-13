Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 13.05.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2022 08:03
    ABONE OL

    İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır? 2022 İhbar tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı nedir?

    İhbar tazminatı, İşçi Kanunu içinde yer alan 17/4 maddesine dayanan ve işçi ile işveren arasında, işi bırakmadan önce yapılması gereken bilgilendirmedir. Eğer işveren, işçisini işten çıkaracaksa bu durumu kendisine yazılı ya da sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür. Aynı şekilde, işçi de iş yerinden istifa etmeden ya da ayrılmadan önce ayrılmak istediğini işverenine kıdemine uygun olmak sureti ile bildirmek zorundadır.

    takvim.com.tr
    İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır?

    İşçi, işvereni tarafından bilgilendirilmemişse iş yerinden ihbar tazminatı alabilir. Aynı şekilde, işçi eğer haber vermeden işinden ayrılırsa işçiye işvereni ihbar tazminatı ödemek ile yükümlüdür. Karşılıklı olan bu durum içinde işçi ve işveren kendilerine belirlenmiş süreler içinde eğer yazılı bir beyan ile durumu iletirler ise ihbar tazminatı alma hakkına sahip olurlar.

    2022 İHBAR TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

    İhbar tazminatı alım şartları, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    İhbar sürelerine uymak (Belirlenmiş olan ihbar süresini aşmış olan kişilerin ihbar tazminatı alma hakları yoktur.)

    Belirsiz süreli iş sözleşmesinin olması

    İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden kişinin işveren olması

    Haklı (geçerli) sebeplerden dolayı işten ayrılma

    İHBAR TAZMİNATI NASIL ALINIR?

    İhbar tazminatının alınabilmesi için İşçi Kanununda belirlenmiş olan şartların taraflarca yerine getirilmemesi gereklidir. İşçi ile işveren arasında eğer belirsiz süreli bir iş sözleşmesi varsa, taraflar ihbar tazminatı almaya hak kazanır. Ancak bu haklarını kullanabilmeleri için kendilerine belirlenmiş olan süreler içinde başvurularını yapmaları gereklidir.

        İHBAR TAZMİNATI ALMA SÜRESİ NE KADARDIR?

        İhbar tazminatının alınabilmesi için kişilere sunulmuş olan süreler, çalışma süreleri doğrultusunda şöyle sıralanmıştır:

        6 aydan az çalışmış işçilerin iş sözleşmesi feshinin yapıldığının karşı tarafa bildirilmesinden sonra 2 hafta,

        6 ay ila 1.5 yıl arasında çalışmış işçilerin iş sözleşmesi feshinin yapıldığının karşı tarafa bildirilmesinden sonra 4 hafta,

        1.5 ila 3 yıl arasında çalışmış işçilerin iş sözleşmesi feshinin yapıldığının karşı tarafa bildirilmesinden sonra 6 hafta ve

        3 yıldan fazla çalışmış işçilerin iş sözleşmesi feshinin yapıldığının karşı tarafa bildirilmesinden sonra 8 hafta

        İHBAR TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA ÖDENMEZ?

        İhbar tazminatının ödenmediği durumlar, İş Kanunu çerçevesince şöyle sıralanmıştır:

        Deneme süresi devam ederken işten ayrılma

        Evlilik sebebi ile işten ayrılma

        Askere gitme sebebi ile işten ayrılma

        Emekliliğe hak kazanma sebebi ile işten ayrılma

        Haklı nedenden dolayı derhal fesih (İş Kanunu 24 ve 25. maddeleri içinde yer alan düzenlenmiş sebeplerden birine dayanarak yapılan iş sözleşmesi fesihlerinde ihbar tazminatı ödenmez.)

        Belirli bir süreye sahip olan iş sözleşmeleri ile çalışma

        İstifa etme

        KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

        Kıdem tazminatı, bir iş yerinde işçi sözleşmesi ile olmak şartı ile çalışmış olan kişilerin iş yerlerinden ayrılırken veya emeklilik durumları söz konusu iken işverenleri tarafından kendilerine ödenen toplu paradır. Bu para, işçilerin çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Çalışanlar bir iş yerinde ne kadar fazla çalışırlarsa, o kadar fazla tutarlı kıdem tazminatı alma hakkına da sahip olurlar.

        İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        İhbar tazminatı alacak olan kişiler, alacakları ihbar tazminatı tutarlarını çalışmış oldukları son maaşlar üzerinden hesaplayabilirler. İhbar tazminatı alacak olan kişilerin alacakları tutarlar, çalışmış oldukları süreye göre şöyle sıralanmıştır:

        6 aydan az çalışan işçiler: 2 haftalık maaş tutarı

        6 ay ile 1,5 yıl arası çalışmış işçiler: 4 haftalık maaş tutarı

        1,5 ile 3 yıl arası çalışmış işçiler: 6 haftalık maaş tutarı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
        Haberler Haberler İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır? 2022 İhbar tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı nedir?
            SON DAKİKA