e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama EKRANI! 13 Mayıs MEB 2022 BİLSEM sonuçları / Görsel algı testi sonuçları

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB'in BİLSEM için öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci son buldu. 19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında değerlendirmeler tamamlandı. Sonuçların ise 13 Mayıs günü açıklanması bekleniyor. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.