e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama EKRANI! 13 Mayıs MEB 2022 BİLSEM sonuçları / Görsel algı testi sonuçları

BİLSEM mülakatları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mülakatların yapılmasıyla birlikte gözler şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
MEB'in BİLSEM için öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci son buldu. 19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında değerlendirmeler tamamlandı. Sonuçların ise 13 Mayıs günü açıklanması bekleniyor. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.
BİLSEM SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2022 BİLSEM sonuçları http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.