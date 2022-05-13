Bunları sakın yapmayın! KEDİ BAKIMI NASIL YAPILIR? Ev kedileri nasıl beslenir? Evde kedi bakmak zor mu?

👉Evde Kedi Bakmak Zor Mu?
Evde kedi bakmanın aslında birçok zorluğu mevcuttur. Genel olarak evde kedi bakmanın zorlukları şöyle sıralanabilir:
- Evde kediye veya kedi tüyüne alerjisi olan biri varsa, kedi bu kişi için tehlikeli olabilir. Hapşırık ve öksürük gibi durumlar birçok insan tarafından göz ardı edilse de alerjinin ilerlemesi kansızlığa sebep olabilir.
- Eğer kedi çocuklu evlerde bakılıyorsa ve çocukların bağışıklıkları kuvvetli değilse, beyin ve göz iltihabı sorunları ile karşılaşabilirler.
- Eğer evdeki kediler dışarıya çıkıp eve geliyorlarsa, aşıları olmasına rağmen dışarıdan eve bit ve kene getirebilirler. Bu durum dolayısıyla da başta evdeki çocuklar olmak üzere herkes, bitlenebilir veya kenelerden farklı hastalıklar kapabilirler.
- Kediler eğer bakılan kişi ile çok yakın yaşıyorlarsa, hem kişilerde hem de hayvanlarda enfeksiyon hastalıklarına rastlanabilir. Bu da özellikle kedilerin bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olabilir.
- Kediler, bünyelerinde olan parazitleri tüyleri ile atarlar. Bu nedenle de kedilerin sürekli olarak taranması ve tüylerinin kendilerinden uzaklaştırılması gereklidir.
- Dişi kediler eğer kısır değilse ve parazit aşıları yoksa evden çıktıkları zamanlarda kedilere dikkat edilmelidir. Özellikle hamilelik döneminde olan kediler çiftleşirken başka kedilerden mikrop kapabilir ve bu mikrobu da eve taşıyabilirler.
👉Yetişkin Kedi Nasıl Beslenmeli?
2 yaşını geçmiş olan kedilerin beslenmesi, birçok veteriner hekim tarafından günde bir kez olarak tavsiye edilmiştir. Yetişkin ev kedileri, genellikle sahipleri tarafından günde iki kez beslenirler. Bu durum yanlış görülmese de, günde bir kez beslenmelerinin yeterli olduğunu da söylemişlerdir.
👉Yavru Kediler Nasıl beslenir?
Yavru kedilerin beslenme şekilleri, genellikle süt tozu ya da sütle yapılır. Henüz gözleri açılmamış olan küçük yavru kediler, süt dışında herhangi bir şey ile beslenirlerse yaşamlarını devam ettiremezler. Bu nedenle de yavru ve yeni doğmuş olan kedilere biberon ile süt verilmesi tavsiye edilmiştir.