BİLSEM sınav sonuçlarının ne vakit açıklanacağı son ilerlemeler ile takip ediliyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri doğrultusundan beceri alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler amacıyla oluşturulan BİLSEM sınavı 8 Mayıs'ta tamamlandı. Söz hususu sınavın ardındannda neticeleri beklemeye başlayan veliler BİLSEM takvimine odaklandı. Ön değerlendirme programları genel zihinsel beceri kısmı amacıyla il tanılama imtihan komisyonları doğrultusundan tespit edilen program merkezlerinde, resim ve müzik beceri alanları amacıyla ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleşti. Yapılan değerlendirme ardından BİLSEM sınav neticeleri bugün açıklanacak.
13 Mayıs MEB e-Okul BİLSEM online sınav sonuçları
MEB doğrultusundan yayınlanan son duyuruya göre takvimde güncelleme yapıldı. 2 Mart tarihinde ön değerlendirme oluşturulan öğrencilerin belgeleri e okul sisteminde yayımlandı. 19 Mart - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrencilerin beceri alanlarına göre değerlendirmesi yapılacak.
Genel zihinsel, resim ya da müzik beceri alanlarında özel becerili olarak öğrencilere, becerilerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak hedefiyle destek eğitim vermek üzere açılan bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine dair usul ve esaslar yer almaktadır..
BİLSEM sınavı detayları
Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirti edilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne direkt olarak müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda imtihanla teşhis edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak hedefiyle devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.