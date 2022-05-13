Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü doğrultusundan her sene teşhis edilen tarihlerde oluşturulan imtihan sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu imtihan ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üstünde dijital olarak yapılmaktadır. Bu imtihana 2017 senesine dek bireysel olarak müracaat yapılamıyordu. Diğer senelerden değişik olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, imtihan ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden izlenim formunu doldurmasını talep edebilecek. Esasında dolaylı bir şekilde Bilsem imtihanı müracaatlarının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri doğrultusundan doldurulan "izlenim formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

BİLSEM sınavına kimler katılabilir?

BİLSEM eğitim uygulamaları kapsamında normal eğitime göre daha çok özel eğitim uygulamalarına ağırlık verilmektedir. Bu kuruma alımlar ise her yıl imtihanla yapılmaktadır. Öğrenciler BİLSEM imtihanına bireysel olarak müracaat yapamamaktadır. Bir öğrencinin bu imtihana girebilmesi amacıyla sınıf öğretmeni doğrultusundan aday gösterilmesi gerekmektedir. Bahsedilen bu imtihana sadece 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri girebilmektedir. Bütün bunların yanı sıra bu imtihan tablet üzerinden interaktif bir şekilde yapılmaktadır.