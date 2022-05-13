Altın neden yükseliyor, düşüyor? 🔔13 Mayıs İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram ve çeyrek altın yükselir mi, düşer mi?

Son günlerde düşüşlü çıkışlı bir seyir çizen altın fiyatlarında yaşanan değişimler heyecanla takip ediliyor. İki üç haftalık periyotta yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği büyük bir merak konusu. Altın fiyatlarının çizdiği grafik yatırımcısını şaşırtmaya devam ederken ABD enflasyon rakamlarının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılara uyarı geldi.
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber'e konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Altını iki türlü değerlendirmek lazım. Bir ons fiyatı yani uluslararası piyasalardaki değeri bir de gram değeri. Ons altında ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ve ABD Merkez Bankası FED'in para politikasına ilişkin kararları çok etkili oluyor.
"FED 3 KEZ DAHA FAİZ ARTIRIMI YAPACAK"
Yaklaşık 3-4 aydır baskı altında kalıyor. Yani 2 bin dolar seviyesinin altına sarktıktan sonra tekrar toparlanması biraz daha zor olduğunu gözlemliyoruz.
Burada önemli olan faktör 1.800 dolar seviyesinin altına sarkacak mı? Çünkü FED yılsonuna kadar 3 kez daha faiz artırımı yapacak muhtemelen beklentiler o yönde.