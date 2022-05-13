Almanya vatandaşlığı nasıl alınır? Almanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Evlenerek Alman vatandaşı nasıl olunur?

Alman vatandaşlığına sahip olabilmek için Almanya tarafından sunulmuş olan 3 farklı yol mevcuttur:
- Kan bağı ile Alman vatandaşlığı alma
- Evlilik ile Alman vatandaşlığı alma
- Almanya'da belirli bir süre yaşama
👉Almanya Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Alman vatandaşlığının alınabilmesi için Almanya hükümeti tarafından konmuş olan belli başlı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşlık alma hakkı ile ilgili sunulan her durum için şartlar farklı talep edilir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra kişilerin gerekli belgeler ile beraber ilgili birimlere gitmesi ve evraklarını teslim etmeleri gereklidir.
👉Almanya Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?
Almanya'dan vatandaşlık alınabilmesi için devlet yerine getirilmesi gereken şartlar şöyle sıralanmıştır:
- Almanya'da en az 8 yıl yaşamak ve süresiz oturma izni sahibi olmak
- Almanca dil yeterliliğin en az B1 seviyesinde olması
- Almanya'nın yaşam düzeni, demokratik konumu ve sosyal hayatına uyum sağlamış olmak
- Almanya vatandaşlığı alabilmek için herhangi bir suçtan dolayı mahrum bırakılmamış olmak
Ülke tarafından talep edilen bu temel şartların yanında, gerekli görülmesi durumlarında kişilerden farklı koşullar da istenir.
👉Evlenerek Alman Vatandaşı Nasıl Olunur?
Evlilik yolu ile Almanya vatandaşlığı alacak olan kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:
- Geçerli bir evliliğin olması ve kişilerin ülkeye girişinden kısa bir süre sonra evleneceğini resmi olarak kanıtlayabilmesi
- Evliliğin gerçekleşmesinden sonra evlenen çiftin beraber yaşayacaklarını taahhüt etmeleri
- A1 düzeyinde Almanca bildiğini kanıtlamak
- Evlendikten sonra aile içinde maddi geçim güvencesinin sağlanmış ve belgelenebilir olması
- Geçerli bir pasaporta sahip olmak
- Almanya'ya giriş yasağına sahip olmamak
- Daha önce kamu güvenliğini tehlikeye sokmak gibi sebepler dolayısıyla sınır dışı edilmemiş olmak
Almanya vatandaşlığı almak isteyen kişilerden hükümet, gerekli gördüğü durumlarda farklı koşullar da talep edebilir. Ek şartların yerine getirilmemesi durumlarında ise hükümetin kişilere vatandaşlık vermeme hakkı vardır.