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    • Haberler
    • 13.05.2022 08:02
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    • 13.05.2022 08:02
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    2022 kan verme şartları nelerdirKan bağışı formu soruları nelerdirKan bağışı için kan değeri kaç olmalı?

    Gün içerisinde tüm illerden binlerce kişi 2022 kan verme şartları nelerdir? Kan bağışı formu soruları nelerdir sorularına yanıt arıyor. Hayati öneme sahip olan kan verme oldukça önemlidir ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerekir. Çeşitli kurumlara bağış yapılabiliyor ve bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. Peki Kan bağışı için kan değeri kaç olmalı?

    takvim.com.tr

    2022 kan verme şartları nelerdir? Kan bağışı formu soruları nelerdir? Kan bağışı için kan değeri kaç olmalı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden kan vererek hayat kurtarmak isteyen duyarlı vatandaşların en merak ettiği konular arasında kan bağışı ile ilgili detaylar yer alıyor ve haberimizde tüm bilgileri bulabilirsiniz.

    Kan vermek için gereken koşullar, şunlardır:
    • 18- 65 yaş aralığında olmak
    • Daha önce hiç kan vermemiş olan kişiler için 60 yaşını geçmemiş olmak
    • Son 1 yıl içerisinde dövme yaptırmamış olmak
    • Son 1 yıl içerisinde akupunktur yaptırmamış olmak
    • Son 1 yıl içerisinde ameliyat olmamış olmak
    • Son 1 yıl içerisinde piercing yaptırmamış olmak
    • Bulaşıcı bir hastalığa sahip olmamak
    • 50 kilonun altında olmamak
    • Bağışçı sorgulama formunda talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmak
    • Kan vermeye elverişli durumda olmak
    • Kan tam sayımı yaptırmış olmak ve yaptırılmış olan kan sayımında önemli kan değerlerinin yeterli seviyede olduğunun tespit edilmesi (kan sayımında kanı yetersiz görülen kişiler kan vermenin diğer şartlarını sağlasalar bile kan veremezler.)

    Kan Bağışı Formu Soruları Nelerdir?
    Kan bağışında bulunacak olan kişilerin doldurdukları form, iki sayfadan oluşur. Ön kısımda kan verecek olan kişilerin kişisel bilgileri talep edilir. Aynı zamanda formun ön sayfasında ilgili doktorun kişilerin kan verebilmek için uygun olup olmadığını onayladığı bir bölüm de mevcuttur. Arka sayfada ise kan bağışçısını sorgulamak için bazı sorular mevcuttur. Bu sorular şöyle sıralanabilir:
    • " Kan Bağışçısı Bilgilendirme Onam Forumu'nu " okuyup anladınız mı?
    • Kendinizi sağlıklı ve iyi hissediyor musunuz?
    • Tehlikeli bir hobiniz var mıdır?
    • Daha önce kan bağışı için gittiğiniz kan bağış merkezinden herhangi bir nedenle geri çevrildiniz mi?
    • Prostat büyümesi, sivilce tedavisi, sedef hastalığı, kellik için herhangi bir ilaç alıyor musunuz?
    • Herhangi bir enfeksiyon hastalığı için, son bir hafta içinde ilaç (antibiyotik, ateş düşürücü, vb.) aldınız mı? Aldıysanız ilacın ismini atırlıyormusunuz?


        • Son 5 gün içinde aspirin, ağrı kesici veya romatizma ilacı aldınız mı?
        • Alerjik reaksiyon geçirdiniz mi,buna yönelik tedavi aldınız mı?
        • Yukarıda belirtilenler dışında kullandığınız herhangi bir ilaç var mı?
        • Son 12 ay içinde diş tedavisi oldunuz mu? Evet ise hekimin veya kurumun adı ?
        • Son 1 hafta içinde ishal oldunuz mu?
        • Son 1 ay içinde herhangi bir aşı oldunuz mu?
        • Kronik (müzmin, süreğen) bir hastalığınız var mı?
        • Para veya uyuşturucu karşılığında cinsel ilişkiniz oldu mu?
        • Frengi veya bel soğukluğu nedeniyle tedavi oldunuz mu?
        • AIDS hastalığınız var mı, kendinizde böyle bir hastalık olduğuna dair şüpheleriniz var mı?
        • AIDS hastası olduğunu bildiğiniz biriyle cinsel ilişkiniz oldu mu?
        • Kan ve kan ürünü alan, diyalize giren veya hemofili hastası olan biri ile cinsel ilişkiniz oldu mu?
        • Hiç uyuşturucu kullandınız mı?
        • İnsülin, büyüme hormonu, immünglobulin (gamaglobulin), tamoksifen kullandınız mı?
        • Son 12 ay içinde ameliyat veya endoskopik muayene oldunuz mu?
        • Kalp-damar, akciğer, mide-barsak, böbrek hastalığınız var mı?
        • Bugüne kadar hiç nöbet, Epilepsi krizi veya felç geçirdiniz mi?
        • Bugüne kadar hiç kanser tanısı aldınız mı, kanser tedavisi gördünüz mü?
        • Şeker hastalığınız ya da yaygın romatizmal bir hastalığınız var mı?
        • Kanamalı bir hastalık veya kan hastalığınız var mı?
        • Sıtma, verem, malta humması, Kemik iltihabı veya Karahumma geçirdiniz mi?
        • Hepatit geçirdiniz mi, taşıyıcısı mısınız?
        • Hepatit olan biri ile aynı evde yaşıyor musunuz veya cinsel ilişkiniz oldu mu?


        • Toksoplazma geçirdiniz mi?
        • Kamerun, Orta Afrika, Çad, Kongo, Ekvatoryal Gine, Gabon, Nijer yada Nijerya'da hiç bulundunuz mu?
        • 1980-1996 yılları arasında İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ya da İskoçya'da bulundunuz mu?
        • Son 3 yıl içinde yukarıdaki ülkeler dışında başka ülkelerde bulundunuz mu?
        • Ailenizde Deli Dana Hastalığı olan birisi oldu mu?
        • Size beyin zarı veya kornea nakli yapıldı mı?
        • Son 12 ay içinde size kan, doku veya organ nakli yapıldı mı?
        • Son 12 ay içinde bir başkasının kanı ile temasınız oldu mu?
        • Son 12 ay içinde dövme, hacamat, akupunktur, botoks, takı için cilt deldirme, saç ekimi veya estetik müdahaleler yaptırdınız mı?
        • Son 12 ay içinde hayvan ısırığı nedeni ile kuduz aşısı oldunuz mu?
        • Son 12 ay içinde üç günden fazla tutuklu kaldınız mı veya üç günden fazla tutuklu kalan birisiyle cinsel ilişkiniz oldu mu?
        Kadın için:
        • Son 12 ayda hamilelik geçirdiniz mi veya düşük yaptınız mı?
        • Şu an hamile misiniz?
        • Son 4 ay içinde kan bağışı yaptınız mı?

        Erkekler için:
        • Son 3 ay içinde kan bağışı yaptınız mı?
        • Bugüne dek hiç erkek erkeğe cinsel ilişkide bulundunuz mu?

        Kan Bağışı İçin Kan Değeri Kaç Olmalı?
        Kan bağışlayabilmek için kandaki hemoglobin değerlerinin kadınlar için 12,5 g/dL- 16,5 g/dL arasında, erkeklerde ise 13,5 g/dL- 18 g/dL arasında olması gereklidir. Bu değer aralığının altında ya da üzerinde olması durumlarında kan verme işlemi gerçekleşemez.
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