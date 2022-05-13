13 Mayıs BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 1.2.3. sınıf E-OKUL MEB MEBBİS BİLSEM sınav sonuçları öğrenme linki!

1.2.3. sınıf E-OKUL MEB MEBBİS BİLSEM sınav sonuçları öğrenme linki: 13 Mayıs BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2022 BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. Yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları bugün açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan BİLSEM ön değerlendirme sınavlarının sonuçları için gözler MEB'de.
13 MAYIS MEBBİS BİLSEM SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
MEB tarafından 13 Mayıs 2022 Cuma günü mesai saatleri içerisinde BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler bugün açıklanacak.
1.2.3 SINIF E-OKUL MEBBİS BİLSEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME LİNKİ
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.
BİLSEM TAKVİMİ 2022
Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022
Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022
İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022
İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022