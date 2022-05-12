👉Kivi meyvesinin faydaları, birçok uzman tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Astım tedavisine yardımcı olabilir. (İçinde olan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde astım hastalarının yaşamakta olduğu hırıltılı solunum ve nefes darlığının daha az görülmesi için faydalı sayılır. Özellikle astımı olan çocuklara daha fazla olumlu etkisinin olduğu bilinir.)
- Sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler.
- Kan pıhtılaşmasını azaltır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Cilt sağlığını iyileştirir ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Ciltte kolajen oluşumunu desteklemesi sayesinde yaraları da daha hızlı iyileştirme özelliğine sahiptir.
- Kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur.
- Kivi, vücudun A vitamini oluşturmasını desteklediği için gözleri özellikle katarakt oluşumundan koruyabilir.
- Vücut içinde oluşabilecek olan iltihaplanmaya karşı korur.
-
👉Kivinin Zararları Var Mı?
Kivinin vücuda zararları, genellikle fazla tüketiminden kaynaklanır. Her besinin olduğu gibi kivinin de gereğinden fazla tüketilmesi, başta alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kivinin fazla tüketimi, mide rahatsızlığı olan kişilere önerilmez. Gastirid veya ülseri olan hastalar, fazlaca kivi tüketirlerse mide ağrısı çekebilirler. Bu nedenle de doktorlarına danışarak kivi tüketmeleri önerilmiştir.
👉Kivinin Besin Değeri Nedir?
Kivinin içinde yer alan besin değerleri, 100 gram için şöyle belirlenmiştir:
- 0.5 gr yağ
- 3 mg sodyum
- 15 gr karbonhidrat
- 9 g şeker
- 3g diyet lifi
- 1,1 g protein
Sodyum açısından zengin bir meyve olan kivi, birçok uzman doktor tarafından sodyum eksikliği olan kişilere tüketilmesi için tavsiye edilir. Ancak şeker hastalarının çok fazla miktarda kivi tüketmeleri, sodyum eksiklikleri olsa dahi tavsiye edilmez.
👉Kivi Kaç Kalori?
Kivinin 100 gram kalorisi, yaklaşık olarak 61 kcal olarak belirlenmiştir. 1 adet ortalama büyüklükte olan bir kivi, yaklaşık olarak 70 gram gelir.
👉Kivinin Cinselliğe Faydaları Var Mıdır?
Kivi meyvesinin cinsel hayata olumlu bir etkisinin olduğu kanıtlanmıştır. İçinde yer alan C vitamini ve afrodizyak hormonu ile, kadınların ve erkeklerin cinsel isteklerini arttırmaya yardımcı olur. Ayrıca, istikrarsızlık sorunu yaşayan erkekler de doğal yolla bu sorunu çözmek istiyorlarsa her gün bir porsiyon kivi tüketerek bu sorunlarının üstesinden gelebilirler.