Ruşur sabunu ne işe yarar? Ruşur sabunu faydaları nelerdir? Ruşur sabunu hangi cilt tipine uygundur?

Ruşur Sabunu Nasıl Kullanılır?

Ruşur sabunu kullanımı oldukça pratiktir. Yüz ve tüm vücudunuz için kullanım sağlayabilirsiniz. Fakat; göz ile temasından kaçınmaya özen gösterin. Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile gözlerinizi yıkayın. Kullanmadan önce, uygulama yapacağınız bölgeyi ve sabunu ıslatın. Hafif dairesel hareketler ile cilt üzerine uygulayın. Sabunun etkilerinin aktif olabilmesi için masaj hareketleri önemlidir. Sabunu uyguladıktan sonra, yaklaşık olarak bir dakika bekleyerek durulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm vücudunuza uygulama yaparken lif ya da kese kullanımı sağlayabilirsiniz. Sabunun durulanması sırasında, sabun kalıntısı kalmamasına dikkat edin. Topuk çatlakları için sabunu, ıslak topuğa direkt olarak uygulayabilirsiniz. Sabunu kuru bir alanda ve güneş ışığından uzak, serin bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin. Aksi halde sabunun bozulması ve etkisinin geçmesi gibi istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir.