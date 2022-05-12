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    • Haberler
    • 12.05.2022 08:07
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    • 12.05.2022 08:07
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    📂2022 PTT çalışma saatleri ve günleri! PTT Cumartesi açık mı? 📌PTT şubeleri Cumartesi günleri hizmet veriyor mu?

    PTT Cumartesi açık mı? 📌PTT şubeleri Cumartesi günleri hizmet veriyor mu? 📂2022 PTT çalışma saatleri ve günleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devlet kurum ve kuruluşlarından biri olan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde önemli pek çok işlem kolayca yapılıyor ve hafta sonu yaklaşırken vatandaşlar PTT'nin hizmete açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    PTT Cumartesi açık mı?

    PTT Cumartesi açık mı? 📌PTT şubeleri Cumartesi günleri hizmet veriyor mu? 📂2022 PTT çalışma saatleri ve günleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devlet kurum ve kuruluşlarından biri olan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde önemli pek çok işlem kolayca yapılıyor ve hafta sonu yaklaşırken vatandaşlar PTT'nin hizmete açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    PTT CUMARTESİ AÇIK MI?

    Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

    2022 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ

    Hafta içi: 08:30- 17:30

    Öğle arası: 12:30- 13:30

        PTT'DE YAPILAN İŞLEMLER NELER?

        Para çekme.
        Para yatırma.
        Bakiye sorgulama.
        Harç parası yatırma.
        Bağış ödemesi yapma.
        Fatura ödeme ( elektrik, su, doğalgaz, ADSL, GSM, kablo TV vs.)
        Kredi kartı ödemesi yapma.
        Ptt kart şifresi alma, değiştirme
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        Haberler Haberler 📂2022 PTT çalışma saatleri ve günleri! PTT Cumartesi açık mı? 📌PTT şubeleri Cumartesi günleri hizmet veriyor mu?
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