Pirinç sabunu ne işe yarar? Pirinç sabunu faydaları nelerdir? Pirinç sabunu hangi cilt tipine uygundur?

Pirinç Sabunu Ne İşe Yarar?

Pirinç sabunu, özellikle cilt üzerinde farklı nedenler ile meydana gelen renk farklılıklarını giderir. Güneş ışını gibi zararlı etmenlerden dolayı kararma meydana gelen bölgelerde uygulanması, cildin eski rengine kavuşmasını sağlar. Beyazlatıcı özelliği ille oldukça sık kullanım sağlanmaktadır. Aynı zamanda, göz çevresi gibi mimik hareketlerinin etkili olduğu alanlarda meydana gelen kırışıklıkların giderilmesi ve tekrar oluşmasını engellemektedir.

Pirinç Sabununun Faydaları Nelerdir?

Pirinç sabununun faydaları oldukça fazla alanı kapsamaktadır. Bu alanları maddeler halinde sizler için hazırladık.

İçerisinde yer alan para aminobenzonik asit sayesinde, cildi güneş ışınlarına karşı korur.

Allantoin içeriğine sahip olması, cilt üzerinde meydana gelen güneş yanıklarının tedavisinde aktif rol oynamasını sağlamaktadır.

Ciltte meydana gelen aşırı yağlanmanın önüne geçer.

Cildin yağlanma oranının düşürülmesi ile ciltte meydana gelen sivilce ve akne oluşumlarını da engeller.

Pirinç sabunu B vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede, cildin yeni hücre oluşumunu tetikleyerek, yaşlanma etkilerini yavaşlatır.

Pirinç sabunu, pütürlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle direkt olarak cilt üzerine uygulanması sırasında peeling etkisi sağlamaktadır.

Cilt üzerinde yer alan ölü derinin giderilmesini ve cildin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Cilt gözeneklerini açar ve derinlemesine bir temizlik sağlar.

Temizlenen cildin daha rahat nefes almasına yardımcı olur.

Cildin daha parlak ve sıkı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Cildin ihtiyaç duyduğu nem oranını sağlar.

Pirinç Sabunu Nasıl Kullanılır?

Pirinç sabunu kullanımı yüz çevresinde ve tüm vücutta gerçekleştirilebilir. Kullanım sağlamadan önce, yüzünüzü ya da vücudunuzu ıslatın. Sabunu iyice köpürterek uygulama yapmak istediğiniz yüzeye uygulayın. Uygulama sırasında hafif masaj hareketleri gerçekleştirmeniz, sabunun etkisinin daha hızlı aktif olmasına katkı sağlayacaktır. Birkaç saniye bekledikten sonra bol su ile durulayın. Sabunun köpüğünü, maske olarak cildinize uygulayabilirsiniz. Sabunu kullanım amacınız ne olursa olsun, düzenli bir kullanım sağlamadığınız sürece beklediğiniz sonuçları almanı gecikecektir.

Pirinç Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Pirinç sabununun kullanılacağı cilt tiplerinin başında yağlı ve karma cilt tipleri yer almaktadır. Sabunun en önemli etkilerinden biri olan yağ dengeleme özelliği, bu cilt tipine sahip kullanıcıları oldukça rahatlatacaktır. Ciltteki yağ oluşumunu azaltır ve bu sayede, cilt üzerinde istenmeyen akne, sivilce ve siyah nokta oluşumlarını engeller. Diğer tüm cilt tiplerinde de sabun kullanımı gerçekleştirilebilir. Gün içerisinde cilt, birçok farklı dış etkenin zararlarına maruz kalmaktadır. Çevresel faktörlerden kaynaklı cilt sorunları zaman içerisinde meydana gelebilmektedir. Her gün düzenli olarak cilt temizliğinizi pirinç sabunu kullanımı ile sağlayabilirsiniz. Günlük makyajın temizlenmesinden sonra, cilt üzerinde kalan makyaj kalıntılarının gözeneklerden arındırılmasında oldukça etkilidir. Tüm cilt tiplerinde, sabah ve akşam olmak üzere günlük kullanımlar sağlanabilir.

Pirinç Sabununun İçeriğinde Neler Var?

Pirinç sabunun içeriği, pirinç tanelerinin belirli yöntemler ile ezilmesi ile elde edilen özünden meydana gelmektedir. Sabunun elde edilmesi sırasında herhangi bir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Elde edilen özün içerisinde doğal olarak bulunan; para aminobenzonik asit, tirozinaz ve allantoin bulunmaktadır. Bu etken maddeler sayesinde, cilt renginden, yağ oranının dengelenmesine kadar birçok özelliğe sahiptir.