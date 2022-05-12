MHRS RANDEVU GİRİŞ! MHRS randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu e-devlet linki

👉Aşı Randevusu Nasıl Alınır?
Korona aşısı randevuları, MHRS sistemine girildikten sonra ana ekrana çıkan "Aşı Randevusu Al" sekmesine basılarak alınır. Belirlenmiş yoğun bölgelerde aşı randevuları, hem sağlık ocaklarına hem de hastanelere verilebilir. Hangi hastaneden, hangi saat için aşı randevusu alınmak isteniyorsa o saat seçilir. Daha sonra, işlemin tamamlanabilmesi için randevu onaylanır.
👉MHRS Aşı Randevu E-Devlet Nasıl Alınır?
E-devlet üzerinden MHRS aşı randevusunun alınması için öncelikle E-devlet sistemine girilmesi gereklidir. Daha sonra, e-devlet üzerinden MHRS sisteminin sayfasına geçiş yapılır. Buradan, hangi ilin hangi ilçesinden randevu alınması talep ediliyorsa seçilir. Kişiler, kendileri için uygun olan saati randevu saati olarak belirleyerek ilerlerler. Daha sonra MHRS randevularını onaylamalarının ardından randevu saat bilgileri kendilerine iletilir.
👉ALO 182 Hangi Saatlerde Açık?
182 MHRS hattı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 7 gün 24 saat boyunca hizmet verir. Bu telefon numarası, vatandaşlar tarafından talep ettikleri saat aralığında aramaya açıktır. Ancak genellikle mesai saatlerinde aranması tercih edilir.
👉MHRS'den Saat Kaçta Randevu Alınır?
MHRS üzerinden randevu oluşturulması, genellikle her günün başlangıcı olan 00.00 saatinde yapılır. Tüm hastanelerin randevuları, 00.01 saatinde yenilenir. Bu sayede her gece saat tam 00.01 olduğu anda MHRS üzerinden açılmış olan günler için randevu kolaylıkla alınabilir. Yoğun olan bölgelerde genellikle randevular 15 gün sonrasına verilir. Ancak yoğunluğun az olduğu bölgelerde bu süre değişebilir.
👉MHRS Nasıl Giriş Yapılır?
MHRS sistemine giriş yapılabilmesinin iki farklı yolu mevcuttur. MHRS mobil uygulaması üzerinden veya MHRS'nin resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla giriş sağlanabilir. Ancak sisteme giriş yapılabilmesi için öncelikle kişilerin üye olmaları gereklidir. MHRS üyeliği olmayan kişiler, T.C. kimlik numaralarını kullanarak kendilerine oluşturacakları bir şifre ile sisteme giriş yapabilirler. Eğer kişilerin MHRS üyelikleri mevcutsa, T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
👉E-Nabız'da Hangi Bilgiler Yer Alır?
E-nabız üzerinde yer alan kişisel sağlık bilgileri, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
- Hastane ziyaretleri
- Reçeteler
- Raporlar
- Hastalıklar
- Tahliller
- Radyolojik Görüntüler
- Covid-19 Aşı Bilgileri
- Alerjiler
- Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirmeleri
- Dokümanlar
- Aşı Takvimi
- İlaçlar
- Mevcut Randevular
E-nabız içinde kişilerin bugüne dek yapmış oldukları tüm hastane ziyaretlerinden radyolojik tahlillerine kadar tüm bilgileri mevcuttur. Kişiler eğer hangi tarihte, hangi hastanede hangi işlemi yaptırdıklarını hatırlamıyorlarsa buradan kolaylıkla öğrenebilirler. Ayrıca E-nabız sistemi, herkese özel olarak oluşturulmuş bir platformdur. Bu nedenle de bir kişinin e-nabız hesabında farklı birinin bilgileri yer alamaz. Alması suç teşkil eder.