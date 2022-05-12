KAŞIKÇI ELMASI ÇALINDI MI, KAYIP MI? Kaşıkçı Elması değeri ne kadar? Nerede sergileniyor? soruları gündemde yer alıyor. Dünyada en çok bilinen elmaslar arasında bulunan Kaşıkçı Elması'nın çevresi çift sıra olacak şekilde 49 tane elmas ile süslenmiş ve 86 karat ağırlığındadır. Son dakika sosyal medyada dolaşan iddialara göre Kaşıkçı Elması kayboldu. İşte detaylar...
KAŞIKÇI ELMASI ÇALINDI MI, KAYIP MI?
Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan gündeme oturan o iddiaya göre Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kg altın vazolar, Zeugma Müzesinde 9 milyon $ değerindeki 10 eser, MSÜ Müzesi'nde 404 eser, Resim ve Heykel Müzesi'nde 250 milyon $ değerinde 302 tablo, Batman Müzesi'nde 20 altın sikke de kayıp oldu.
KAŞIKÇI ELMASI NEREDE?
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı'nın İdare'ye devrinden sonra depolarda muhafaza edilen paha biçilmez hazineler gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.
Bu hazinelerden ilki olan 'Topkapı Hançeri', uzun bir aranın ardından 18 Eylül'de Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde tarih ve sanatseverlerin ilgisine sunulurken, hazinelerden ikincisi 'Sultan II. Mahmud Tahtı' 2 Ekim'de Bağdat Köşkü'nde sergilenmeye başlandı.
Milli Saraylar İdaresi, yerli ve yabancı ziyaretçilerinin en çok sorduğu ve merakla beklediği son hazineyi de yüksek güvenlik önlemleri altında sergiye çıkardı.
"Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak gösterilen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'ndeki yerini aldı. Tüm dikkatleri üzerine çeken, etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili Kaşıkçı Elması'nın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.