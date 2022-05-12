Hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları 2022! 13 Mayıs Whatsapp, SMS uzun ve kısa, ayetli, güzel ve anlamlı Cuma mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te önemli bir yeri olan Cuma gününde camilere gidilerek namaz kılınacak ve sevdiklerini ibadete davet etmek isteyenler Cuma mesajları çeşitlerini öğrenmek istiyor.
13 MAYIS CUMA MESAJLARI EN ANLAMLI, DUALI, HADİSLİ, RESİMLİ
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar...
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.
Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.
Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.
Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.