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    • Haberler
    • 12.05.2022 22:32
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    • 12.05.2022 22:36
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    Hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları 2022! 13 Mayıs Whatsapp, SMS uzun ve kısa, ayetli, güzel ve anlamlı Cuma mesajları!

    Müslüman vatandaşlar akşam saatlerinde yoğun bir şekilde hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları 2022 seçeneği araştırılıyor. Bu mübarek günde yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır ve sevdiklerini, tanıdıklarını ibadete devam etmek isteyenler, bu özel günü hatırlatma amacı taşıyanlar Cuma mesajlarını yazılı ve resimli olarak görmek içlerinden seçerek paylaşmak istiyor. Sosyal medyanın yanı sıra mesaj olarak da gönderecekler için 13 Mayıs Whatsapp, SMS uzun ve kısa, ayetli, güzel ve anlamlı Cuma mesajları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları 2022!

    Hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları 2022! 13 Mayıs Whatsapp, SMS uzun ve kısa, ayetli, güzel ve anlamlı Cuma mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te önemli bir yeri olan Cuma gününde camilere gidilerek namaz kılınacak ve sevdiklerini ibadete davet etmek isteyenler Cuma mesajları çeşitlerini öğrenmek istiyor.

    13 MAYIS CUMA MESAJLARI EN ANLAMLI, DUALI, HADİSLİ, RESİMLİ

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar...

    Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

    Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

    Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

    Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

    Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

    Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

    Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

        Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

        Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

        "Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."

        Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar..

        Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

        Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

        İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.

        Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş." Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

        Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eylesin! Hayırlı Cumalar.

        Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır." Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

        Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

        İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah'ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

        Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

        Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70).

        Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

        Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.
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