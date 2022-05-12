Hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları 2022! 13 Mayıs Whatsapp, SMS uzun ve kısa, ayetli, güzel ve anlamlı Cuma mesajları!

13 MAYIS CUMA MESAJLARI EN ANLAMLI, DUALI, HADİSLİ, RESİMLİ

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar...

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.