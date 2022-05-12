Green Card ömür boyu geçerli mi? Green Card başvuru nereden yapılır? Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?

Green card başvurusunda bulunabilmek için gerekli sunulmuş koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Green Card başvurusu yapabilecek olan ülkeler arasında belirlenmiş olan ülkelerden birinde yaşamak ve o ülkenin vatandaşı olmak (Bu ülkelerin listesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenir.)

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Lise mezunu olmak

• Başvuru esnasında sisteme yüklenen fotoğrafın başvuru yapan kişi ile birebir olması

👉Green Card Çıktıktan Sonra Amerika'da Yaşamak zorunlu Mu?

Green card sahibi olduktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu değildir. Ancak Green Card ile beraber hak kazanmış olan kişilere 5 yıl boyunca ülkede oturma ve çalışma hakkı verilir. Eğer kişiler, kazanmış oldukları bu oturma izni haklarını kullanmazlarsa vatandaş olma durumları da mevcut olmaz.