Büyük İstanbul depremi ne zaman? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak? İstanbul'da deprem mi oldu son dakika 2022?

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

Depremler Marmara'nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

AFAD'ın en son paylaştığı verilere göre 2021'de 23 bin 753 deprem meydana geldi. 2022'de de sarsıntılar devam ediyor. Özellikle Marmara'da geçen ay önce Yalova sonra da Tekirdağ'da deprem oldu. Her iki depremin büyüklüğü orta şiddette olsa da konumları itibariyle akla hemen beklenen büyük Marmara depremini getirdi. Peki İstanbul'u da etkileyecek büyük deprem için süre kısaldı mı? Hangi ilçeler tehlike altında? Uzmanlarla konuştuk...

Türkiye, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fayı barındırıyor. Hatta dünyanın önemli Deprem kuşaklarından biri olan 'Alp-Himalaya Deprem Kuşağı' üzerinde yer alıyor.

Bu da ülkemizi deprem açısından riski yüksek ülkeler sınıfına sokuyor. Buna paralel olarak son 10 yıla bakıldığında da ülkemiz ve yakın çevresinde çözümlenen deprem sayısı 279 bin 357.

AFAD verilerine göre geçtiğimiz yıl, 6'dan büyük 3 deprem oldu. Ayrıca büyüklüğü 5 ve üstü altı, büyüklüğü 4 ve üstü 205, büyüklüğü 3 ve üstü ise 973 adet deprem yaşandı. Büyüklüğü 3 ve altının da izlendiği çalışmada, 2021'de toplam kayıtlara geçen deprem sayısı 23 bin 753 olarak açıklandı.