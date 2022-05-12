Bir çok kişi gün içerisinde yeşil pasaport şartları nelerdir? Yeşil pasaport yenileme ücreti ne kadardır sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Farklı ülkelere gidebilmek için bu belgeye ihtiyaç duyuluyor ve alabilmek için de bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Şartları taşıyanlar gereken evrakları hazırlayarak evraklarını tamamlamak istiyor, konuya dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir?
Yeşil pasaport almanın güncel koşulları, yani yeşil pasaport alma hakkı tanınmış olan kişiler şöyle sıralanmıştır:
• Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları
• TBMM eski üyeleri ve bakanlar
• Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları
• Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular
• Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanları
• Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar
• "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar" yasasıyla beraber belirli ihracat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri
• Baroya kayıtlı olan ve en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar
• Tüm yeşil pasaport alma hakkı olan kişilerin eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları
2022 Yeşil Pasaport Ücreti Ne Kadardır?
Güncel olarak belirlenmiş olan yeşil pasaport defter ücreti, 225 TL'dir. Yeşil pasaport başvurusunda bulunmuş olan kişiler, ancak belirlenmiş olan bu ücreti yatırarak pasaport sahibi olabilirler.
Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Yeşil pasaport sahibi olmak isteyen kişilerden talep edilen belgeler, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Form doldurulduktan sonra altmış gün içinde başvuru yapılması zorunludur.)
• Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçici kimlik belgesi
• Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
• Yeşil Pasaport defter ücretinin ödendiğini gösteren belge ya da banka dekontu
• Daha önceden alınmış olan ve henüz iptal işlemi gerçekleştirilmemiş olan geçerli ya da geçersiz durumdaki pasaportlar
• Veliler için noter yoluyla alınmış olan muvafakatname (Reşit olmayan ya da kısıtlı durumda bulunan kişiler için talep edilir ve velilerin başvuru işlemine iştirak edememesi durumunda beyan edilmesi zorunludur.)
• 18 yaşından büyük olmakla birlikte 25 yaşını doldurmamış olan ve öğrenciliği devam ettiği için ebeveynlerinden biri üzerinden yeşil pasaport almaya hakkı olan kişiler için öğrenci belgesi