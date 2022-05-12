Ülkemizde kutlanan resmi bayramlardan biri olan 19 Mayıs ne zaman, 19 Mayıs 2022 yılında hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi soruları özellikle öğrencilerin gündeminde. Resmi tatillerden biri olan 19 mayıs bu sene perşembe gününe denk geliyor. Peki, 19 Mayıs üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Perşembe otobüsler ücretsiz mi olacak?
19 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.
19 MAYIS ÖNEMİ
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.