Safran sabunu ne işe yarar? Safran sabununun faydaları nelerdir? Safran sabunu hangi cilt tiplerinde kullanılır?

Safran Sabunu Ne İşe Yarar?
Safran sabunu, Osmanlı Dönemi'nde kadınların sıklıkla kullandığı bir sabun türüdür. Cildi dinlendirici özelliğe sahip olan bir sabundur. Kötü kokuları ortadan kaldırmanıza fayda sağlarken aynı zamanda, hoş bir koku yayar. Cilde pürüzsüz bir görüntü kazandırır.
Safran Sabununun Faydaları Nelerdir?
Safran sabununun faydaları birçok alanda kendisini göstermektedir. Başlıca kullanım nedenlerine değinecek olursak;
Cildi derinlemesine temizler ve canlandırır.
Akne ve siyah nokta oluşumunun önüne geçilmesini sağlar.
Antiseptik ve anti-bakteriyel özelliğe sahip bir sabundur.
Ciltte oluşan kaşıntıların azaltılmasını sağlar.
Egzama gibi cilt problemlerinin hafifletilmesinde etkili bir sabundur.
Mantar problemi olan kişilerin kullanması için uygundur.
Saçlardaki dökülme probleminin azalmasını sağlar.
Daha hızlı bir şekilde saçların uzamasını destekler.
Saçlara yumuşaklık katar.
Kepek oluşumunu maksimum seviyede azaltır.
Hücre yenileyici özelliğe sahiptir.
Daha yumuşak bir cilt elde etmenizi sağlar.
Ciltte pullanma görüntüsünü onarır.
Sinirleri uyarıcı özelliği sayesinde, vücudun daha dinç olmasını sağlar.
Cilt sıkılaştırıcı özelliğe sahiptir.
Güneş lekelerini ve sivilce lekelerini iyileştirir.
Cildin gerekli nem dengesini sağlar.
Ölü derilerin temizlenmesini sağlar.
Saç tellerinin güçlenmesine yardımcı olur.
Cilde daha taze bir görünüm katar.
Güneşten cildin zarar görmesini önler.
Safran Sabunu Nasıl Kullanılır?
Safran sabununun kullanımı oldukça kolaydır. Duş esnasında, vücut sabunu olarak kullanımını sağlayabilirsiniz. Su ile ıslatarak vücudunuza sürüp ılık su yardımı ile durulamanız gerekmektedir. Saçınız için kullanım sağlayacaksanız, haftada bir kere düzenli olarak kullanım sağlamalısınız. Ilık su yardımı ile saçınızda sabun kalıntısı kalmamasına dikkat ederek durulama işlemini yapmanız gerekmektedir. Yüzünüze kullanım sağlamak için ise; elinizde sabunu köpürtüp yüzünüze sürebilirsiniz. Yumuşak bir havlu işe yavaşça yüzünüzü kurutabilirsiniz. Düzenli olarak safran sabunu kullanmanız daha etkili sonuçlar almanıza yardım edecektir. Düzenli kullanım sağlamanızın yanı sıra, sabunu uygulama sırasında dairesel hareketler ile masaj yapmanız, sabunun etkisini daha hızlı göstermesine katkı sağlayacaktır.