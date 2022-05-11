Gürcistan vatandaşlığı nasıl alınır? Gürcistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Gürcistan Vatandaşlığı Kaç Paradır?

Gürcistan vatandaşı olmanın ücreti , devlet tarafından vatandaşlık başvurusu yapan kişilerin başvurudan sonra ne kadar süre içinde sonuç almak istediklerine göre değişiklik gösterir. Kişiler, ne kadar kısa sürede sonuç almak ve vatandaş olmak istiyorlarsa, ödemeleri gereken ücret artar. Belirlenmiş güncel Gürcistan vatandaşlığı ücretleri şöyle sıralanmıştır: