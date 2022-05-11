ABD vatandaşlığı nasıl alınır? ABD (Amerikan) vatandaşlığı başvurusu, şartları nelerdir? İşte Green Card başvuru şartları

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının alınabilmesi için 4 farklı yol bulunur. ABD vatandaşlığı almak isteyen kişilerin başvurabilecekleri bu 4 farklı yol ise şöyle sıralanabilir:
• ABD'de bir süre asker olarak ABD vatandaşlığı almak
• ABD devlet sınırları içerisinde doğmuş olmak
• ABD vatandaşı bir anne ya da babaya sahip olmak
• Green card (Yeşil kart) aldıktan sonra ülkede 5 yıl geçirerek vatandaşlık hakkı elde etmek
👉ABD Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
ABD vatandaşlığının alınabilmesi için kişilerin Amerika Konsolosluğu'nun resmi internet adresi üzerinde yayınlamış oldukları ilanlara şahsi olarak başvurmaları gereklidir. ABD, diğer birçok ülkeden farklı olarak vatandaşlık başvurularını online olarak alır. Kişilerin gerekli olan şartları yerine getirip getirmedikleri konusunda, yaptıkları online başvuru sonrasında değerlendirir. Eğer online olarak yapılan başvuru olumlu olarak değerlendirilirse, sisteme yüklenmiş olan belgelerin asılları ile beraber kişilerin şahsi başvuruları talep edilir.
👉ABD Vatandaşlığı Şartları Nelerdir?
ABD vatandaşı olabilmek için gerekli olan koşullar, ABD hükümeti tarafından şöyle sıralanmıştır:
• 18 yaşını doldurmuş olmak
• 5 yıl boyunca ABD'de yaşamış olmak
• Dil yeterliliğini kanıtlamak (En az B1 seviyesinde İngilizce konuşulabilmesi gereklidir.)
• Eğer evlilik yolu ile ABD vatandaşlığı alınacaksa, evlenilecek olan kişilerin doğumlarının ABD'de gerçekleşmesi ya da en az 5 yıldır ülke vatandaşı olmaları gereklidir.
• Askerlik yolu ile ABD vatandaşlığı almak isteyen kişilerin en az 1 yıl boyunca aktif olarak orduda görev yapmaları gereklidir.
• Temel düzeyde Amerikan tarihi ve devleti hakkında vatandaşlık bilgisine sahip olmak
• İyi bir ahlaka sahip olma ve Amerika'da yaşandığı sürece ahlaki olarak etik olmayan bir durum içinde bulunmama
• Amerikan Anayasasındaki ideallere ve prensiplere bağlı olma
• ABD'ye bağlılık yemini etme