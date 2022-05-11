Ehliyet alma şartları nelerdir? Ehliyet almak için hangi evraklar gereklidir?

👉Ehliyet Almak İçin Yaş Şartı Nedir?
Ehliyet sahibi olmak için sunulmuş olan yaş sınırları, alınmak istenen ehliyet tiplerine göre şöyle sıralanmıştır:
• A1, B1 ve M sınıfı ehliyetler: 16
• A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetleri: 18
• C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler: 21
• D ve DE sınıfı ehliyetler: 24
• A sınıfı sürücü belgesi: 20
• Yalnızca gücü 15 kilovatın üzerinde olan üç tekerleği bulunan motosikletleri kullanmak için gereken A sınıfı ehliyet: 21
👉Ehliyet Alabilmek İçin Tecrübe Şartı Nedir?
Ehliyet almak isteyen kişilerin tecrübe şartları, bazı tip ehliyetlere sahip olunabilmesi için öncelikle farklı tiplerde ehliyetlerin alınmış ve belirli bir süre boyunca da aktif olarak kullanılmış olmasıdır. Güncel olarak belirlenmiş bazı tecrübeye bağlı ehliyet alma şartları ise şöyledir:
• A sınıfı ehliyet için 24 yaş şartı sunulmuştur. 24 yaşını doldurmamış kişilerin ise en azından 2 yıl boyunca A2 sınıfı ehliyet sahibi olmaları gereklidir. 24 yaşını doldurmuş kişiler bu ehliyet için doğrudan başvuru yapabilirler.
• C1, C, D1 ve D sınıfı ehliyetleri alabilmek için en azından B sınıfı ehliyet sahibi olmak gereklidir.
• BE sınıfı ehliyet alabilmek için B sınıfı ehliyet sahibi olmak gereklidir.
• C1E sınıfı ehliyet alabilmek için C1 sınıfı ehliyete sahip olmak gereklidir.
• DE sınıfı ehliyet alabilmek için D sınıfı ehliyete sahip olmak gereklidir.
• D1E sınıfı ehliyet alabilmek için D1 sınıfı ehliyete sahip olmak gereklidir.
👉Ehliyet Almak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?
Ehliyet için talep edilen evraklar, güncel olarak tüm ehliyet tipleri için şöyle sıralanmıştır:
• Kimlik kartı
• Sürücü sertifikası
• Öğrenim belgesi
• Sürücü sağlık raporu
• Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının ödendiğine dair belge ya da banka dekontu
• 1 adet biyometrik fotoğraf
• Kan grubunu belirtir belge (Sağlık raporundan ayrı olarak alınması gereklidir.)
👉Ehliyet Alma Fiyatı Ne Kadardır?
Ehliyet alacak kişilerin ödemeleri gereken ücretler, almak istedikleri ehliyet tiplerine göre değişiklik gösterir. Güncel olarak belirlenmiş ücretler şöyle sıralanmıştır:
• A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyetler: 370 TL
• B ınıfı ehliyetler: 1.160,9 TL
• B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyetler: 1.863,70 TL
Belirlenmiş olan bu ücretlere ek olarak, ehliyet alacak olan kişilerin ödemeleri gereken ek ücretler de mevcuttur. Bu ücretler, tüm ehliyet türleri için aynı olarak belirlenmiştir:
• Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL
• Vakıf Payı: 60 TL
• İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL
• Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL
• Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL
Sınav ücretlerini ödemeyen ya da ödediğine dair bir belgeye sahip olmayan kişilerin sınavlara girmeleri mümkün değildir. Kişiler sınava girseler dahi ehliyet alma hakkına sahip değillerdir.