ZAYIFLATAN YİYECEKLER! Kilo verdiren yiyecekler hangileri? Zayıflatıcı etkisi olan yiyecekler hangileridir?

👉Kilo vermeye yardımcı olan besinler, birçok diyetisyen tarafından şöyle listelenmiştir:
- Yulaf ezmesi
- Yumurta
- Yağ oranı az olan et grupları
- Kuru baklagil grubu
- Tatlı patates
- ıspanak
- roka
- maydanoz
- lahana
- brokoli
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- Yoğurt (kilo verdirmesi için sadece yoğurt tüketilebileceği gibi, yanından meyve ya da sebze tüketilebilir. Bunların daha hızlı yağ yakımı da sağlayacaktır.)
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- Kinoa
- Bulgur
- Ananas
- Elma
- Portakal
- Lor peyniri
- Karabuğday
👉Zayıflatıcı Etkisi Olan Yiyecekler Nelerdir?
Kilo verirken etkili sayılan yiyecekler ve yiyecek grupları, şöyle sıralanabilir:
- Lahana
- Brokoli
- Yoğurt
- Keten tohumu
- Greyfurt
- Elma
- Yulaf- yulaf ezmesi
- Yoğurt
👉Aşırı Zayıflatan Bitkiler Nelerdir?
Fazla kilo vermeye yardımcı olan bazı bitkiler, doktorlar ve uzmanlar tarafından şöyle belirlenmiştir:
- Yeşil Çay
- Maydanoz
- Mate Yaprağı
- Biberiye
- Tere Otu
- Isırgan Otu
- Zencefil
- Mercanköşk
- Kiraz Sapı
Bu otlar sayesinde kilo verilebilmesi için düzenli olarak kullanımları gereklidir. Ayrıca, bunlara ek olarak birçok bitkinin bir araya koyularak kaynatılması ve tüketilmesi de daha hızlı yağ yakmaya ve ödem attırmaya destektir.
👉Gece Kilo Verdiren Yiyecekler Nelerdir?
Geceleri tüketildiğinde kilo kaybına destek olan yiyecek grupları, birçok diyetiysen tarafından şöyle belirlenmiştir:
- Peynir, tam tahıl ekmeği, maydanoz, domates vetaze meyve
- Fındık ve taze meyve
- Ceviz ve taze meyve
- Leblebi, ceviz ve taze meyve
- Ceviz, kuru meyve ve taze meyve
Bu yiyeceklerin yanında, geceleri tüketildiği zaman kilo verdiren diğer yiyecekler ise şöyle sıralanmıştır:
- Badem, taze meyve ve kuru meyve
- Süt, yulaf ezmesive meyve
- Süt, yulaf ezmesi, ceviz ve meyve
- Yoğurt, maydanoz, leblebi ve meyve
- Ayran, leblebi ve meyve
- Salata
- Çiğ sebzeler (havuç, göbek ve turp gibi yenebilmesi için pişirme ihtiyacı duyulmayan sebzeler)