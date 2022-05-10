MHRS RANDEVU GİRİŞ! MHRS randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu e-devlet linki

👉Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Korona aşısı randevuları, MHRS sistemine girildikten sonra ana ekrana çıkan "Aşı Randevusu Al" sekmesine basılarak alınır. Belirlenmiş yoğun bölgelerde aşı randevuları, hem sağlık ocaklarına hem de hastanelere verilebilir. Hangi hastaneden, hangi saat için aşı randevusu alınmak isteniyorsa o saat seçilir. Daha sonra, işlemin tamamlanabilmesi için randevu onaylanır.

👉MHRS Aşı Randevu E-Devlet Nasıl Alınır?