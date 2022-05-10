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    • Haberler
    • 11.05.2022 09:30
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    • 11.05.2022 09:30
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    Merkür Retrosu nedir, burçlara etkisi neler olacak? Merkür gerilemesinin Yay, Akrep, Balık, Oğlak, Aslan, İkizler, Koç, Boğa burcuna etkileri...

    Merkür Retrosu 2022 ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek? Merkür Retrosu nedir, burçlara etkisi neler olacak? Merkür gerilemesinin etkileri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Astrolojik gelişmeleri yakından takip eden ve Merkür gerilemesinin burçlar üzerinde nasıl etkileri olacağını merak eden astroloji severler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki Merkür gerilemesinin Yay, Akrep, Balık, Oğlak, Aslan, İkizler, Koç, Boğa burcuna etkileri...

    takvim.com.tr
    Merkür Retrosu 2022 ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek?

    Özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler tarafından Merkür Retrosu 2022 ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek sorularının yanıtları araştırılıyor. 2022 yılında 4 kez yaşanan bu doğa olayının burçlara nasıl etkileri olacağı merak ediliyor ve gerilemeyle ilgili uyarılarda bulunuluyor. Peki Merkür Retrosu nedir, burçlara etkisi neler olacak? Merkür gerilemesinin etkileri nelerdir? Astrolojide iletişimi, elektronik eşya ve eğitimi temsil eden Merkür Retrosu hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik.

    MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTECEK?

    Astroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta başlayacak merkür gerilemesi 4 Haziran'da sona erecek. Haziran'da sona ermesi beklenen Merkür Retrosu, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşecek.

    MERKÜR RETROSU NEDİR?

    Merkür retrosu yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.

    Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

        En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür retrosu İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

        Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.

        MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELER?

        2022 yılının ikinci retrosunda, bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.

        10 Mayıs'ta merkür retrosundan etkilenecek burçlar:

        * Kova
        * Balık
        * Aslan
        * Başak
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        Haberler Haberler Merkür Retrosu nedir, burçlara etkisi neler olacak? Merkür gerilemesinin Yay, Akrep, Balık, Oğlak, Aslan, İkizler, Koç, Boğa burcuna etkileri...
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