Merkür Retrosu 2022 ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek? Merkür Retrosu nedir, burçlara etkisi neler olacak? Merkür gerilemesinin etkileri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Astrolojik gelişmeleri yakından takip eden ve Merkür gerilemesinin burçlar üzerinde nasıl etkileri olacağını merak eden astroloji severler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTECEK?
Astroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta başlayacak merkür gerilemesi 4 Haziran'da sona erecek. Haziran'da sona ermesi beklenen Merkür Retrosu, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşecek.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür retrosu yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.
Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.