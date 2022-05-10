KÖPEK BAKIMI NASIL YAPILIR? Ev köpekleri nasıl beslenir? Evde köpek bakmak zor mu? 1-2 ve 3 aylık yavru köpek ne yer?

Eğer kuru mama bulunamayacak bir konumda kalınmışsa, köpekler şu besin maddelerinden yapılmış karışımlar ya da lapalar ile de beslenebilir:
- Pirinç
- Havuç
- Muz
- Et ürünleri
- Balık
- Marul
- Ispanak
Hangi besinin hangi tür köpeğe verilebileceği ise en iyi veterinerleriniz tarafından bilinebilir. Bu nedenle de mama dışında köpeğin ne ile beslenebileceğini veterinerlere de danışabilirsiniz.
👉Evde Köpek Bakmak Zor Mu?
Evin içinde köpek bakımı, köpek sahibi olan kişilere bir sorumluluk getirir. Bazı kimselere göre bu sorumluluklar zor iken bazıları için de o kadar zor olarak görülmez. Köpek bakmak isteyen kişilerin yapmaları gereken şeyler ise şöyle sıralanmıştır:
- Yeni doğmuş ya da 2 ayın altında olan köpeklerin sorumluluğunun alınması büyük köpeklere göre daha fazladır. Büyük köpekler eğitimlerini almışlardır ancak küçük köpeklerde bu durum söz konusu olmadığı için sahiplenen kişiler tarafından eğitilmek durumundadırlar.
- Her köpek cinsi evde bakılmaya uygun değildir. Bu nedenle sahiplenecek köpeğin öncelikle ev ortamında barınıp barınamayacağının ve karakter özelliklerinin ne olduğu öğrenilmelidir. Eğer alınan köpek eve uyum sağlayamayacak cinslerden biri ise bakımı çok zor olacaktır.
- Bebeklikten alınan köpeklerin diş çıkarma dönemleri mevcuttur. Köpekler dişlerini çıkarırken sürekli olarak bir yerleri ve bir şeyleri kemirme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle de evdeki sabit eşyalar da zarar görebilirler. Evine köpek alacak olan kişilerin evlerinde yaşanacak maddi hasarı da göz önüne almaları gereklidir.
- Küçük köpekler eve koyulan petler üzerine tuvalet ihtiyaçlarını giderebilirler. Ancak büyük köpeklerin sürekli olarak tuvalete çıkarılmaları gereklidir. Aynı şekilde gezme ihtiyaçları da olan köpeklere günün belli bir zamanının ayrılması zorunludur. Sahiplendikleri köpeği gezdirebilecek ve tuvalete çıkaracak zamanı olmayan kişilerin köpek sahiplenme isteklerini gözden geçirmeleri gereklidir
👉Sokak Köpekleri Ne Yer?
Sokak köpeklerinin beslenmeleri, genellikle buldukları her şeydir. Ekmekler, yemek artıkları, tavuk ve et kemikleri sokak köpekleri tarafından en çok yenen yemeklerdir. Ancak köpeklerin insanların tükettikleri salçalı, tuzlu ve baharatlı yemeklerden yememeleri gereklidir. Bu nedenle de sokak köpeklerine yemek verilmek isteniyorsa veterinerlerde satılan kuru köpek mamalarından koyulması sokaktaki tüm köpekler için yeterli olacaktır.