Güney Kore iş imkanları neler, hangi mesleklerde alım yapılıyor? Güney Kore maaşları ne kadardır? Güney Kore'de işçiler kaç saat çalışır?

Güney Kore Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Güney Kore'nin ülkesinde çalışmak üzere aldığı kişiler, genellikle şöyle sıralanmıştır:
Yeme içme işletmeleri çalışanları
Ticaret ile uğraşan kişiler
Pazarlama elemanları (Elektronik ürünlerin dış ticareti ve pazarlaması diğer pazarlama işlemlerine göre çok daha ön planda olan bir alandır.)
Bakıcılar (Yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri sunan kişiler)
Eğitim danışmanlığı (Özellikle yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan kişilerin arayışı ülkede çok fazladır.)
Finansçı
Muhasebeci
Mühendis
İnşaat sektöründe yer alan tüm meslekler
Güney Kore Maaşları Ne Kadardır?
Güney Kore'de en çok işçi alımı yapılan mesleklerden bazılarının maaşları, ortalama olarak şöyle sıralanmıştır:
Muhasebeci (Muhasebe Sorumlusu): 3,139 Dolar
Denetçi: 2,670 Dolar
İktisatçı: 3,047 Dolar
Sekreter Güney Kore - USD 1846
Ofis asistanı Güney Kore - USD 2031
Mağaza müdürü: 1,708 - 2,308 Dolar
Çiftçi: 1,362- 2,308 Dolar
Veteriner hekim: 4,293 Dolar
Denizci: 2,308 Dolar
İnşaat işçisi: 2,308 Dolar
Mühendis: 4,339 Dolar
Mimar: 3,739 Dolar
Öğretmen: 3,208 Dolar
Tercüman: 2,816 Dolar
Psikolog: 6,532 Dolar
Doktor: 7,432 Dolar
Diş hekimi: 9,140 Dolar
Hemşire: 3,785 Dolar
Aşçı: 2,308 Dolar
Avukat: 5,585 Dolar
Güney Kore iş imkanlarından yararlanmak isteyen kişilerin başvurmak istedikleri meslekte daha önce çalışmış olmaları gereklidir. Güney Kore, yalnızca ülkesinde çalışmak isteyen kalifiye elemanlara çalışma imkanı sunan ülkeler arasında yer alır.
Güney Kore'de İşçiler Kaç Saat Çalışır?
Güney Kore'de çalışacak olan kişilerin mesai saatleri, 09.00- 18.00 saatleri arasındadır. Güney Kore'de de çalışan birçok firma, Türkiye ve diğer birçok ülkede çalışmakta olan firmalar gibi günde 8 saatlik çalışma süresini tamamlar. Güney Kore'de çalışan kişiler ise genellikle çalışanlarına mesai yaptırmaz.