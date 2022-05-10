Güney Kore iş imkanları neler, hangi mesleklerde alım yapılıyor? Güney Kore maaşları ne kadardır? Güney Kore'de işçiler kaç saat çalışır?

Bu bölümlerin birçoğu, farklı üniversitelerde hem İngilizce hem de Korece olarak verilir. Ülkeye sonradan gitmiş olan kişiler, hangi dilde okumak istiyorlarsa o dilde okuyabilecekleri okulları tercih edebilirler.

Güney Kore'de iş bulabilmek için günümüzde aktif olarak hizmet veren iş bulma siteleri kullanılabilir. Bununla beraber, Güney Kore iş imkanları, bazı şirketler aracılığı ile de sunulur. Türkiye'den Güney Kore'ye anlaşmalı olarak işçi gönderen firmaların da ilanları takip edilebilir.