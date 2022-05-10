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    • Haberler
    • 10.05.2022 14:56
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    • 10.05.2022 14:56
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    Güney Kore iş imkanları neler, hangi mesleklerde alım yapılıyor? Güney Kore maaşları ne kadardır? Güney Kore'de işçiler kaç saat çalışır?

    Güney Kore’de mevcut olan iş imkanları, genel olarak ticaret ve hizmet sektörü üzerine kuruludur. Güney Kore iş imkanlarından yararlanarak ülkede çalışmak isteyen kişiler, birçok farklı konumda sunulan işlerden yararlanarak çalışmaya kolaylıkla başlayabilirler.

    takvim.com.tr
    Güney Kore iş imkanları neler, hangi mesleklerde alım yapılıyor?

    Güney Kore Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

    Güney Kore'nin ülkesinde çalışmak üzere aldığı kişiler, genellikle şöyle sıralanmıştır:

    Yeme içme işletmeleri çalışanları

    Ticaret ile uğraşan kişiler

    Pazarlama elemanları (Elektronik ürünlerin dış ticareti ve pazarlaması diğer pazarlama işlemlerine göre çok daha ön planda olan bir alandır.)

    Bakıcılar (Yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri sunan kişiler)

    Eğitim danışmanlığı (Özellikle yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan kişilerin arayışı ülkede çok fazladır.)

    Finansçı

    Muhasebeci

    Mühendis

    İnşaat sektöründe yer alan tüm meslekler

    Güney Kore Maaşları Ne Kadardır?

    Güney Kore'de en çok işçi alımı yapılan mesleklerden bazılarının maaşları, ortalama olarak şöyle sıralanmıştır:

    Muhasebeci (Muhasebe Sorumlusu): 3,139 Dolar

    Denetçi: 2,670 Dolar

    İktisatçı: 3,047 Dolar

    Sekreter Güney Kore - USD 1846

    Ofis asistanı Güney Kore - USD 2031

    Mağaza müdürü: 1,708 - 2,308 Dolar

    Çiftçi: 1,362- 2,308 Dolar

    Veteriner hekim: 4,293 Dolar

    Denizci: 2,308 Dolar

    İnşaat işçisi: 2,308 Dolar

    Mühendis: 4,339 Dolar

    Mimar: 3,739 Dolar

    Öğretmen: 3,208 Dolar

    Tercüman: 2,816 Dolar

    Psikolog: 6,532 Dolar

    Doktor: 7,432 Dolar

    Diş hekimi: 9,140 Dolar

    Hemşire: 3,785 Dolar

    Aşçı: 2,308 Dolar

    Avukat: 5,585 Dolar

    Güney Kore iş imkanlarından yararlanmak isteyen kişilerin başvurmak istedikleri meslekte daha önce çalışmış olmaları gereklidir. Güney Kore, yalnızca ülkesinde çalışmak isteyen kalifiye elemanlara çalışma imkanı sunan ülkeler arasında yer alır.

    Güney Kore'de İşçiler Kaç Saat Çalışır?

    Güney Kore'de çalışacak olan kişilerin mesai saatleri, 09.00- 18.00 saatleri arasındadır. Güney Kore'de de çalışan birçok firma, Türkiye ve diğer birçok ülkede çalışmakta olan firmalar gibi günde 8 saatlik çalışma süresini tamamlar. Güney Kore'de çalışan kişiler ise genellikle çalışanlarına mesai yaptırmaz.

        Güney Kore'de Nasıl Yaşayabilirim?

        Güney Kore'de yaşamak isteyen kişilerin öncelikle yapmaları gereken işlemler, Türkiye'den vize almaktır. Gerekli olan çalışma ya da turist vizesi işlemlerinin sonunda Güney Kore'ye gidilebilir. Ülkeye gidilmesinden sonra ise orada kalabilmek için oturma izninin alınması gereklidir. Oturma izni alabilmek için ülke kişilerden farklı koşulların yerine getirilmesini ve gerekli olan bazı belgelerin teslim edilmesini ister. Oturma izni alındıktan sonra kişiler ülkede yaşamaya başlayabilirler.

        Güney Kore'de Hangi Bölümler Okunabilir?

        Güney Kore'de Türklerin okuyabilecekleri ve iş imkanlarının bulunması sayesinde önü açık olarak görülen bölümler, şöyle sıralanmıştır:

        Mekanik Sistem ve Tasarım Mühendisliği

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        İşletme

        Küresel Teknoloji Yönetimi

        Endüstri Mühendisliği

        Spor Bilimi

        Gıda Bilimleri Teknolojisi

        Bilgi ve İletişim Mühendisliği

        Bu bölümlerin birçoğu, farklı üniversitelerde hem İngilizce hem de Korece olarak verilir. Ülkeye sonradan gitmiş olan kişiler, hangi dilde okumak istiyorlarsa o dilde okuyabilecekleri okulları tercih edebilirler.

        Güney Kore'de iş bulabilmek için günümüzde aktif olarak hizmet veren iş bulma siteleri kullanılabilir. Bununla beraber, Güney Kore iş imkanları, bazı şirketler aracılığı ile de sunulur. Türkiye'den Güney Kore'ye anlaşmalı olarak işçi gönderen firmaların da ilanları takip edilebilir.
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        Haberler Haberler Güney Kore iş imkanları neler, hangi mesleklerde alım yapılıyor? Güney Kore maaşları ne kadardır? Güney Kore'de işçiler kaç saat çalışır?
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