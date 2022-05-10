Engelliler Haftası mesajları - sözleri 2022! Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Haftası mesajları - resimli sözleri!

Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Bu önemli günde vatandaşlar günün anlam ve önemine yönelik paylaşımlarda bulunuyorlar. Vatandaşlar bu özel günde farkındalık için birbirlerine mesaj gönderip, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunuyor. Haberimizden Engelliler Haftası mesajları ve sözlerine ulaşabilir, birbirinden güzel mesajları telefonunuz indirebilirsiniz!
ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN 2022?
Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapar.
DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI, SÖZLERİ
Hepimizin her an birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli bireylere ve ailelerine ömür boyu sağlık ve huzur diliyorum.
Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.
Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.