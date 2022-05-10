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    • Haberler
    • 10.05.2022 12:58
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    • 10.05.2022 12:58
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    Engelliler Haftası mesajları - sözleri 2022! Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Haftası mesajları - resimli sözleri!

    Engelliler Haftası mesajları - sözleri! En güzel anlamlı Engelliler Haftası mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Engellilere toplumda farkındalık yaratma amacıyla her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Dünya Engelliler Haftası kutlanıyor. Siz de farkındalık yaratmak için haberimizin içerisinde yer alan mesajları ve sözleri paylaşabilirsiniz. Engelli haklarına dikkat çekebilmek için etkinliklerin düzenlendiği bu özel günde paylaşılabilecek en güzel sözleri sayfamızda derledik. İşte Engelliler Haftası mesajları en güzel anlamlı!

    takvim.com.tr
    uygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları,

    Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Bu önemli günde vatandaşlar günün anlam ve önemine yönelik paylaşımlarda bulunuyorlar. Vatandaşlar bu özel günde farkındalık için birbirlerine mesaj gönderip, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunuyor. Haberimizden Engelliler Haftası mesajları ve sözlerine ulaşabilir, birbirinden güzel mesajları telefonunuz indirebilirsiniz!

    ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN 2022?

    Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapar.

    DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI, SÖZLERİ

    Hepimizin her an birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli bireylere ve ailelerine ömür boyu sağlık ve huzur diliyorum.

    Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

    Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

        Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

        Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

        Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

        Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

        Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

        Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

        Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.

        Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.

        Bugünü kutlamak değil de onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeter ki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.

        Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.

        Engelleri kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.
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