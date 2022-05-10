Doğum parası ne kadar 2022? E-devlet doğum parası başvurusu nasıl yapılır? Doğum parası nasıl alınır?

Gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar 2022 soruları yer alıyor. Devlet tarafından annelere imkanlar sağlanıyor ve bunlardan biri de doğum yapılan çocuk başına verilen para desteği oluyor. Devletin sosyal yardım desteği olarak sağladığı bu imkandan faydalanmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki E-devlet doğum parası başvurusu nasıl yapılır? Bu haktan yararlanabilmek için başvuru şartlarının neler olduğu haberimizde yer alıyor.
DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?
Doğum yardımı, 2020 verilerine göre ;
İlk çocuk için 300 TL.
İkinci çocuk için 400 TL.
Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.
olarak ödenmektedir. Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru detayları ise şu şekilde;
Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.
E-DEVLET DOĞUM PARASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ