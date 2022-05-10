BİM Hafta İçi Ve Hafta Sonu Çalışma Saatleri Ne?
BİM'in hafta içi çalışma saatleri, 09.00- 21.00 aralığıdır. BİM zincir marketleri, hafta sonları da aynı saatlerde hizmet verirler.
BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışıyor?
BİM marketlerinde çalışanlarının mesai saatleri, ortalama olarak 8 saattir. 12 saat boyunca açık olan BİM marketlerinde çalışanları, çok yoğun oldukları zaman bu çalışma saatinin üzerinde de mesai yapabilirler.
BİM Part Time Kaç Saat Çalışıyor?
BİM marketlerinde yarı zamanlı olarak çalışan elemanların günlük çalışma saatleri ortama 4 saattir. Ancak part time çalışanların çalışma saatleri günlük olarak değil aylık olarak hesaplanır. BİM'de part time çalışmak isteyen kişiler, aylık ortalama 120 saat çalışırlar.
BİM Çalışma Şartları Nelerdir?
BİM marketlerinde çalışmak için kişilerde aranan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak
- 18- 40 yaş aralığında olmak (40 yaşını doldurmuş olan bireyler işe başvuru yapamazlar)
- En az İlköğretim Mezunu olmak
- Daha önce başvuru yapılmış olan işte tecrübe edinilmiş olmak
- Engelli kontenjanından başvuru yapacak olan adaylar için engelli belgesi sahibi olmak
BİM'de Depo Elemanı Ne İş Yapar?
BİM depo elemanının görevleri, şöyle sıralanmıştır:
- Mağazaya gelecek olan malların saklanabileceği uygun koşulların denetlenmesi
- Deponun temizliğini ve düzenini kontrol etmek
- Depo içinde muhafaza edilen malların düzenlerinden sorumlu olmak
- BİM mağazaları içinde bittiği fark edilen malların market içerisinde yerine konulması ile ilgilenmek
BİM İşe Alım İçin Hangi Evrakları Talep Eder?
BİM'de çalışacak olan kişilerden talep edilen güncel belgeler, şöyle sıralanabilir:
- Kimlik fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Sağlık raporu
- Nüfus kayıt örneği
- İkametgah belgesi
- İşe giriş başvuru formu