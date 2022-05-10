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    • Haberler
    • 10.05.2022 08:08
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    • 10.05.2022 08:08
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    BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 🙏BİLSEM bireysel değerlendirme sonucu sorgulama ekranı!

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her sene Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne öğrenci almak için uygulanan BİLSEM sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Yeteneklere göre ön değerlendirmenin yapılacağı sınava öğrenciler katılmaya devam ediyor. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

    takvim.com.tr
    BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 🙏BİLSEM bireysel değerlendirme sonucu sorgulama ekranı!

    BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 🙏BİLSEM bireysel değerlendirme sonucu sorgulama ekranı! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB tarafından düzenlenen BİLSEM ön değerlendirme devam ederken bireysel değerlendirme ile ilgili tarih bilgileri de merak edilenler arasında yer aldı. Peki sonuçlar ne zaman öğrenilebilecek?

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM yetenek alalarına göre değerlendirme sınavı 8 Mayıs'ta sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.

        BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

        Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
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        Haberler Haberler BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 🙏BİLSEM bireysel değerlendirme sonucu sorgulama ekranı!
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