SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE? Devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olarak bilinen 3600 ek göstergede son durum sabah saatlerinden itibaren gündemde yer alıyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergenin 3. ve son toplantısını bekliyor. Peki 3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ? 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 10 Mayıs 3600 ek göstergede son durum haberimizde!
3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?
Son dakika haberine göre 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi. Açıklama Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın, toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.
3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3. toplantının yeni tarihi ve saati henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin daha önce "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" demişti.
Taraflar arasında bu kez Bakan Bilgin'in de katılımının öngörüldüğü mayıs sonuna doğru gerçekleşecek 3. toplantıdan çıkacak sonuca göre düzenlemenin Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.
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3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, HANGİ MEMURLARI KAPSIYOR?
3600 ek gösterge düzenlemesi, dört meslek grubunu yani polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli belirlenmiş olacak. Bu düzenleme, hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin de önü açılacak.
3600 ek göstergeden yararlanacak din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın maaşında artış yaşanacak ve refah seviyesi yükseltilmiş olacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada, "Lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.