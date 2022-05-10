Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.05.2022 08:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2022 08:00
    ABONE OL

    Kimler işsizlik ödeneği alabilir? 2022 işsizlik ödeneği başvuru şartları!

    Kendi isteği dışında işsiz kalan kişilere belli başlı şartları taşımaları durumunda işsizlik ödeneği hakkı veriliyor. Kimler işsizlik ödeneği alabilir? 2022 işsizlik ödeneği başvuru şartları nelerdir sorularının yanıtları da sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşsizlik ödeneği olarak alınacak miktarın ne kadar olduğu alınan maaş ile yakından ilişkili ve çalışılan süre arttıkça ödemenin alınacağı süre de artıyor.

    takvim.com.tr
    2022 işsizlik ödeneği şartları nelerdir?

    2022 işsizlik ödeneği şartları nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar, kaç ay alınır? İşsizlik ödeneği alırken sigorta primi ödenir mi sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşların ekonomi gündeminde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşsizlik ödeneği almak isteyenler nasıl başvuru yapacağına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    Güncel olarak işsizlik ödeneği alabilmenin koşulları şöyle sıralanmıştır:
    • Kendi isteği dışında ve herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalmak
    • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
    • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
    • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda işsizlik ödeneği için başvuru yapmak

    İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?
    İşsizlik ödeneğinin alınabileceği süre, kişilerin sigortalı olarak çalıştıkları sürelere göre değişiklik gösterir. Güncel olarak işsizlik maaşının alınabilecek olduğu süreler şöyle sıralanmıştır:
    • Son 3 yılda adına en az 600 gün prim ödenene işsizlere 6 ay
    • Son 3 yılda adına en az 900 gün prim ödenen işsizlere 8 ay
    • Son 3 yılda adına en az 1080 gün prim ödenen işsizlere 10 ay

    2022 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
    Güncel işsizlik maaşları ücretleri, 2.137 TL ile 4.272 TL arasında değişiklik gösterir. İşsizlik ödenekleri hesaplanırken kişilerin çalışırken aldıkları net maaşlar göz önünde bulundurulur. Güncel olarak verilen işsizlik maaşları, çalışan kişilerin almakta oldukları net maaşların %40'ı olarak hesaplanır. Bu nedenle de kişiler ne kadar fazla maaş alırlarsa işsizlik maaşları da o kadar yüksek olur.

    İşsizlik Maaşı Alan Kişi Tekrar Alabilir Mi?
    Daha önce işsizlik ödeneği imkanından yararlanmış olan kişiler, yeniden işsizlik maaşına başvurma hakkına sahiptirler. Ancak kişilerin işsizlik maaşı alabilmeleri için yeniden bir yerde çalışmaya başlaması ve işsizlik maaşı alım koşullarında yer alan şartları yerine getirmeleri gereklidir. Bir kez işsizlik maaşı aldıktan sonra kişilerin yeniden işsizlik maaşı alabilmeleri için en az 600 gün sigortalı olarak çalışmaları ve kendilerinden dolayı olmayan bir sebep doğrultusunda işten ayrılmaları gereklidir.

        İşsizlik Maaşı Nasıl İptal Edilir?
        İşsizlik maaşı alan kişilerin almakta oldukları işsizlik ödeneklerini iptal edebilmeleri için İŞKUR üzerine kendilerine bir iş bulmaları ve yeniden sigortalı olmak şartı ile bir işe başlanması gereklidir. Kişiler, işe başlamadan da İŞKUR müdürlüklerine kendi talepleri doğrultusunda aldıkları işsizlik ödeneğin iptali için başvuruda bulunabilirler. Eğer işsizlik maaşı alma süreleri sona ermişse de herhangi bir başvuru yapmalarına gerek kalmadan maaşları kesilecektir.

        Genel Sağlık Sigortası Süresi Ne Zaman Sona Erer?
        İşten ayrılmanın ardından genel sağlık sigortası, 100 gün süre ile kullanılabilir. İşten ayrıldıktan sonra işsizlik ödeneği almak için başvuru yapmış olan kişilerin genel sağlık sigortaları ise işsizlik maaşı aldıkları süre sona erdikten 10 gün sonra biter. Çalışmayan kişilerin genel sağlık sigortaları ise herhangi bir kuruma bağlı değillerse 25 yaşlarından sonra kesilir.

        İşsizlik Maaşı Alırken Sigorta Primi Ödenir Mi?
        İşsizlik ödeneği almakta olan kişiler sigorta primi ödemezler. İşsizlik maaşları olan kişilerin genel sağlık sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenir. Bu nedenle de kişiler, işsizlik maaşı alırken prim ödemedikleri gibi sağlık kurumlarından da faydalanmaya devam ederler.

        İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?
        İşsizlik ödeneği alan kişilerin maaşları, emekli olduklarında, İŞKUR tarafından teklif edilen işlerin reddinde, kayıt dışı çalışılmaya başlandığı tarih itibari ile kesilir. Bu nedenle de işsizlik ödeneği alan kişiler, eğer sigortasız olarak bir yerde çalışmaya başlar ve aylık olarak maaş almaya başlar ve bu durumu İŞKUR'a bildirmezlerse aldıkları maaşlar kesilir ve bir daha kendilerine işsizlik maaşı bağlanmaz.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok!
        Haberler Haberler Kimler işsizlik ödeneği alabilir? 2022 işsizlik ödeneği başvuru şartları!
            SON DAKİKA