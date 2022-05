Whatsapp’ta isim nasıl görünmez yapılır? WhatsApp durumu nasıl görünmez?

👉WhatsApp Profil Resmi Kimlere Görünür?

Whatsap profilini kimlerin gördüğünü öğrenmek için ayarlar sekmesi üzerinden "Gizlilik" ayarına girilir. Profil fotoğrafının kimler tarafından görüleceği burada 3 farklı kategoride kişilere sunulmuştur:

Herkes: Eğer bu seçenek seçilmiş olursa, telefon numaranızın olduğu herkes profil fotoğrafınızı görebilir.

Yalnızca Kişilerim: Bu seçeneğin ayarlı olması durumunda ise profil fotoğrafı yalnızca kişi listesinde olan kişiler ile paylaşılır. Bu seçenek aynı zamanda bu kişilerin istenmeyen kişiler tarafından profil fotoğraflarının görülmesini de engelleyecektir.

Yalnızca Ben: Bu seçeneğin seçilmesi ise kişi listesinde yer alan ve almayan kimsenin profil resmini göremeyeceği anlamına gelir. Bu seçeneğin seçilmesi ile beraber, hesabın profil fotoğrafı yalnızca ilgili kişi tarafından görülebilir.

👉Last Seen Ne Anlama Gelir?