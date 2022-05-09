📻Netflix Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon ne zaman? Stranger Things fragman izle

Dizi ve film severler tarafından Stranger Things 4. sezon ne zaman sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Netflix'te yayınlanan 3 sezon boyunca ilgiyle izlenen ve tüm dünyada adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve yeni sezon için heyecan da arttı. Yayınlanan fragman heyecanın dozunu daha da yükseltti ve detaylar merak konusu oldu. Peki Netflix Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Netflix Stranger Things hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?
Netflix'in yayınladığı yeni sezon tanıtım videosunda yer alan bilgilere göre 4. sezon 1. kısım 27 Mayıs'ta, 2. kısım ise 1 Temmuz'da yayında olacak.
STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?
Stranger Things, 1983 yılında Indiana'da, sakin Hawkins kasabasında geçen bir Amerikan televizyon dizisidir. Dört asosyal çocuktan oluşan bir grubun ve ailelerinin hayatları bir filmin ortadan kaybolmasına yol açan garip fenomenlerle alt üst olan hikayesini anlatır. Arkadaşlarıyla oynadıktan sonra bisikletle eve dönen 12 yaşındaki Will Byers (Noah Schnapp, Bridge of Spies), garip bir varlık tarafından kovalandığını fark eder.
Aynı zamanda başka bir tuhaf olay daha yaşanır, genç bir kızın kasabaya gelişi, Eleven( Millie Bobby Brown, Godzilla II - Canavarların Kralı)) gizli bir laboratuvardan, Haekins Ulusal Laboratuvarı'ndan, gizemli bir yaratık tarafından öldürülen bir araştırmacının ölümünün yarattığı kafa karışıklığından yararlanarak kaçtı.