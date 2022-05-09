Hollanda vatandaşlığı nasıl alınır? Hollanda vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Hollanda Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için, Hollanda'da kişilerin yaşadıkları yerlerde bulunan belediye binalarına başvurulması ve gerekli olan belgeleri teslim etmeleri gereklidir. Birçok devlette olduğu gibi, Hollanda'da Konsolosluk ya da Büyükelçiliklere vatandaşlık başvurusu yapılmaz.

👉Hollanda Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Hollanda'dan vatandaşlık almak için yerine getirilmesi gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:

• 18 yaşında veya daha büyük olmak

• Kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlamak

• Geçerli bir oturma izni ile en az 5 yıl boyunca Hollanda Krallığı'nda yaşamış olmak

• Vatandaşlığa kabul başvurusu ve vatandaşlığa kabul töreni tarihlerinde geçerli bir oturma iznine sahip olmak

• Yeterli düzeyde Felemenkçe okuma ve yazma yetkinliğine sahip olmak (Dil yeterliliğini sahip olmayan kişilerin Hollanda vatandaşı olma durumları onaylanmaz.)

• Yurttaşlık entegrasyon sınavını geçmek

• Hollanda Krallığı'nın kamu düzeni veya ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmemek

• Mevcut vatandaşlıklarından vazgeçmek

• Kabul töreninde dayanışma beyanında bulunma şartlarını sağlamak