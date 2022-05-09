Son dakika haberine göre Anadolu Efes Final Four'a yükseldi. Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirdi. Peki FİNAL FOUR 2022 NE ZAMAN, NEREDE? Euroleague Final Four hangi takımlar, eşleşmeleri nasıl oluyor? İşte bilet fiyatları ve Efes'in rakibi...
FİNAL FOUR 2022 NE ZAMAN, NEREDE?
Anadolu Efes Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena'da yapılacak Final-Four'da parkeye çıkacak.
HANGİ TAKIMLAR VAR?
Maccabi Tel Aviv'i geçen Real Madrid'in ardından Efes de Final Four biletini aldı. 4'lü finale kalacak son iki takım; Bayern Münih-Barcelona ve Monaco-Olympiakos eşleşmesinin galipleri olacak.
EFES'İN RAKİBİ KİM OLACAK?
Temsilcimiz, Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle yarı final karşılaşmasında mücadele edecek. Yani henüz rakibi belli olmadı.
Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague'de son 4'e kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four'da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four'da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.
Efes son olarak geçtiğimiz sezon Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.