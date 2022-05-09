Son dakika haberine göre Anadolu Efes Final Four'a yükseldi. Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirdi. Peki FİNAL FOUR 2022 NE ZAMAN, NEREDE? Euroleague Final Four hangi takımlar, eşleşmeleri nasıl oluyor? İşte bilet fiyatları ve Efes'in rakibi...