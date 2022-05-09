· Daha sonra saç serbest bırakılır ve bir tarak yardımı ile taranır. Taranırken saçın hangi bölgelerinde fazla saç kaldığı da kontrol edilir ve kalan kısımlar makas ile beraber düzeltilir.

· Kalan kısımların düzeltilebilmesi için saçlar aynı şekilde toplanır ancak bu sefer kıvrılan tarafından tam tersi yönüne çevrilir.

Bu yöntem daha çok saçları uzun olan kişiler tarafından kullanılır. Saç en son yeniden taranır ve kurutulur. Böylece saça verilmek istenen şekil daha rahat bir şekilde görülür.

👉Katlı Saç Modeli Nasıl Kesilir?

Saça kat vermek isteyen kişilerin saçlarını kendileri keseceklerse şu adımları izlemeleri gereklidir:

· Saçlar yıkanır ve bir ince tarak yardımı ile taranır.

· Saç, 6 veya 8 tutama ayrılır. Bu bölümler sayesinde kesim işlemi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşecektir.

· Saçın en altında kalan kısımlardan kesmeye başlanır. Önce uçlarından istenen boydan biraz daha uzun olacak şekilde saç kesilir.

· En alt tutamlardan sonra üst tutamlardan saçlar kesilmeye başlanır. En üst tutamlara gelindiğinde talebe göre perçem de kesilebilir.

· Kesme işlemi bittikten sonra tüm saç açılır ve kontrol edilir.

Saç kesim modelleri arasında günümüzde en çok tercih edilen modellerin arasında katlı saç kesimi yer alır. Katlı saç kesimi işlemi çok kolay görünse de bazı kadınların hüsrana uğramasına neden olabilir. Bu nedenle de daha önce saç kesim tecrübesi olmayan kişilerin kesim esnasında dikkat etmeleri tavsiye edilmiştir.